Perczyk aseguró que no habrá "reducción de fondos para Universidades"

El ministro de Educación, Jaime Perczyk, aseguró en la Cámara de Diputados que "no hay reducción de fondos para las Universidades" en el proyecto de Presupuesto 2023 y destacó la ampliación de la jornada escolar que se está instrumentando en los colegios del país con "una asistencia del 80 por ciento" del Estado nacional.



El funcionario expuso durante una reunión de la Comisión de Presupuesto -que preside Carlos Heller- donde se refirió a las "principales líneas de inversión en las políticas educativas que se diagramaron, federal e institucionalmente, intentando integrar a todos los chicos del país, reduciendo los niveles de desigualdad".



"Los ejes de las políticas educativas tienen como objetivo elevar la calidad de la educación y generar nuevas herramientas para subir los pisos y disminuir la desigualdad de nuestras chicas y chicos", dijo.



Al ser consultado por diputados opositores sobre los recursos para el sector educativo, el funcionario dijo que "no hubo ninguna reducción de fondos para las Universidades Nacionales" y subrayó que "los docentes tuvieron paritarias de tres punto por encima de la inflación".



Sobre los acuerdos alcanzado con los docentes universitarios, Perczyk dijo que los incrementos para el 2023 "no están contemplado en el Presupuesto porque aún no se cerraron las paritarias", tras lo cual señaló que "no habrá problemas" para que puedan cumplirse esos convenios salariales.



Agrego que se "garantiza el sostenimiento y financiamiento del sistema universitario a través de una inversión de más de 770 mil millones de pesos".



En su exposición, Perczyk dijo que "se ha ampliado la jornada escolar, se han incorporado escuelas con jornada completa y extendida; y se ha añadido una hora más de clase. Al menos el 80% del financiamiento de esta política es del Gobierno nacional".



"Estamos trabajando con las provincias para el aumento de la jornadas; el tiempo en una de las variables para aprender mejor", agregó.



Dijo que "el año que viene tendríamos un 71% de las escuelas primarias públicas con al menos 25 horas de clases, eso significa 38 días más de clases a fin de año, mayor tiempo para la enseñanza y fundamentalmente el aprendizaje".



También señaló que "la segunda inversión relevante es en "Conectar Igualdad" y "Conectar Escuelas", con los que este año distribuimos más de 600 mil computadoras".



"El objetivo es llegar a que el 90% de los chicos tengan conectividad en su escuela", completó.



El proyecto de Presupuesto contempla partidas por 121 mil millones de pesos para que tengan conexión más 50.000 escuelas y "distribuir cerca de un millón de unidades de equipamiento tecnológico", señaló el ministro.



Agregó que en los últimos años "se entregarán 3.2 millones de libros de cuentos para el nivel inicial; 8.5 millones de libros de texto y 11 millones de literatura en primaria; 5 millones de libros de texto y 7.5 millones de libros de literatura para secundaria".



Además precisó que "habrá una inversión importante para becas educativas: 1.600.000 Becas Progresar; 36.000 Becas Manuel Belgrano; 300.000 en lenguas extranjeras; y 1400 becas internacionales. Además se capacitará a más de 950.000 docentes y 55.000 directivos"



Por último señaló que "en términos de infraestructura, estamos llevando adelante obras en escuelas y universidades, y mejorando los edificios de jardines de infantes y escuelas primarias para la universalización de la jornada extendida o completa", detalló.