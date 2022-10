Asumieron las autoridades de la CTA Autónoma

Los dirigentes Hugo Godoy y Ricardo Peidro asumieron por un período de cuatro años la conducción nacional de la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA), ocasión en la cual el titular de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se pronunció por la creación de nuevas instituciones para que "no regrese el macrismo".



En un acto realizado en la nueva sede gremial de Bartolomé Mitre 744 de la ciudad de Buenos Aires, y acompañado por organizaciones políticas, sindicales y pequeñas y medianas empresas (Pymes), Godoy sostuvo que para que "no vuelva Mauricio Macri es preciso crear nuevas instituciones y alentar desde las estructuras del Estado la capacidad de movilización popular para generar un Estado precisamente democrático y popular".



"La CTA Autónoma procura ser parte de esta tradición, como lo fue con el Frente Nacional contra la Pobreza, con la Constituyente Social y en la lucha para echar a Macri", afirmó.



"No hay posibilidad de salvarse solos y, por ello, son necesarias las cuatro patas fundamentales de los pueblos: pymes, movimientos sociales, los cooperativos y los trabajadores más formales, pilares para construir una Patria diferente", enfatizó Godoy.



Para el titular nacional de la ATE y la CTAA, solo tiene sentido la unidad de los trabajadores en torno a "un nuevo modelo sindical que los integre", y sostuvo que el objetivo es construir "una nueva sociedad, ausente del actual capitalismo explotador para ser capaces de edificar ese destino en la Argentina y la Patria Grande Latinoamericana".



La nueva conducción fue electa el 11 de agosto último y ayer fue reconocida por el Ministerio de Trabajo, que entregó de manera oficial la certificación de autoridades.



La Lista 1 "Germán Abdala" se impuso de forma amplia en los comicios nacionales de ese día y consagró a la fórmula Godoy-Peidro, quien también será acompañado en la secretaría adjunta por Mariana Mandakovic, informó hoy un documento de prensa.