Bahillo: "Hay una decisión política de no subir ninguna retención"

El secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, aseguró que "la decisión política del Gobierno es no subir ninguna alícuota de retención al sector primario", al exponer ante la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados en el marco de la presentación del proyecto de gastos y recursos para el año 2023.



Ante una consulta de bloques opositores, el funcionario afirmó que no le correspondía a él decir si había que quitar o no del articulado la facultad que se le da al Ejecutivo de modificar los porcentajes.



"Eso forma parte del trabajo legislativo de los representantes de los distintos bloques, pero la decisión política del Gobierno es no subir ninguna alícuota de retención al sector primario", aseveró.



En otro pasaje de la reunión, Bahillo señaló: "Nuestros sectores productivos son gravitantes y estratégicos para el desarrollo de nuestra economía y de nuestra Nación. Tenemos una diversidad productiva a lo largo de nuestro país, con más de 30 economías regionales y con un sector primario caracterizados por la agricultura y la ganadería realmente muy importante".



"Nuestra Secretaría es la de todas las actividades productivas de nivel primario, aun cuando algunas son más visibles, tienen más caja de resonancia, generan mayor volumen productivo, mayor volumen de divisas, y algunas generan una ocupación de mano de obra muy importante, como son las economías regionales", añadió.



En relación a la agricultura, puntualizó: "Estamos en una región con condiciones objetivas muy favorables para la producción del primer escalón. Tenemos la mayor cuenca fotosintética del planeta".



"Tenemos productores realmente muy eficientes, de punta, con mucha tecnología y muy responsables", por esto, aseguró que "nos hace muy competitivos a la hora de producir agricultura; la decisión política del Gobierno es no subir ninguna alícuota de retención al sector primario", completó.