Política

Manes lo acusó de espionaje

Martes 4 de Octubre de 2022

Rodríguez Larreta rechazó las declaraciones de Manes contra Macri

Rodríguez Larreta sostuvo que "no estoy de acuerdo con lo que dijo" y señaló que "la Justicia ya dijo que Macri no estuvo involucrado en espionaje; yo sé fehacientemente que no estuvo involucrado".