UPCN opinó sobre el proyecto de “nacionalización” de Facultad de Humanidades

Pase a planta de trabajadores del Ministerio de Desarrollo

En los últimos días se conoció la preocupación de docentes y estudiantes de Uader por un proyecto de “nacionalización” de la facultad de Humanidad de la UADER. UPCN planteó su preocupación ante esta noticia.“Fue un tema que nos sorprendió porque no estaba en agenda. En Uader hay problemáticas que hace tiempo venimos planteando, pero no se entiende alguna de las cuestiones que tienen que ver con esta noticia, que genera más dudas que certezas”, expresó aCarina Domínguez.“Es un proyecto que no se consultó ni se informó a ninguna de las entidades que formamos parte de la universidad y eso hace que pensamos que pueda haber alguna complicación en un proceso, que, en realidad, es para un sector de la facultad. A nuestro entender, debe tener algún debate amplio de todos los sectores. Nos genera preocupación la falta de detalle, y pasar de un plan provincial a nacional, implica muchas diferencias, entre ellas salariales”, dijo.En ese sentido, la secretaria gremial comentó que “nosotros vemos en que, en la Nación, hay limitaciones o restricciones en cuanto al empleo público, entonces porque pensamos, que puede absorber una facultad de las características de Humanidades. Qué va a pasar con la obra social, con la jubilación, con los empleados administrativos que hoy cobran horas cátedras. Son muchas preguntas que no tenemos quien nos pueda responder”.Desde el gremio están “hablando con los trabajadores, explicándole que es lo que dice el proyecto, que hasta ahora son intenciones. En estos se mezclan cuestiones políticas, internas de la facultad, que tienen que salir a la luz”.El personal de la cartera que encabeza Marisa Paira venía reclamando que se dé cumplimiento al pase a planta permanente y estabilidad, que está demorado. Ante la falta de respuestas a esa demanda, este lunes se realizó una ruidosa asamblea en el quinto piso del Palacio de Educación, donde funciona el Ministerio.Sin embargo, este martes al mediodía, se notificó el listado de “los pases a planta como de estabilidad que involucra a 1.000 cocineros de toda la provincia”, confirmó aCarina Domínguez, de UPCN.Según comentó, esta es la última etapa del procedimiento de regularización de personal. “Cuando corroboremos el listado, elevaremos si hay algún reclamo y luego debería salir rápidamente el decreto”. Elonce.com