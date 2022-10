Trabajadores de Desarrollo Social reclamaron por el pase a planta

El personal de la cartera que encabeza Marisa Paira viene reclamando que se dé cumplimiento al pase a planta permanente y estabilidad, que está demorado. Ante la falta de respuestas a esa demanda, este lunes se realizó una ruidosa asamblea en el quinto piso del Palacio de Educación, donde funciona el Ministerio.



La secretaria gremial de UPCN, Carina Domínguez, resaltó el “contundente acompañamiento de trabajadores y trabajadoras del Ministerio” e informó que “el tema principal en agenda” fue “el pedido de regularización de los trabajadores y trabajadoras”.



“Hace un año que se están tramitando los expedientes, pero todavía no hay resultados”, informó al respecto y si bien comentó que “tuvo algunos movimientos”, señaló que “todavía falta para que salga el decreto”.



“Esto preocupa, así que resolvimos que si el miércoles 12 de octubre no tenemos novedades, vamos a hacer una medida de fuerza consistente en un paro a partir de las 10, con movilización”, anunció Domínguez y agregó que para esta medida se convocará también “a compañeros y compañeras de personal de Comedores, que en la provincia alcanza a más de 900 personas”.



“Se trata de gente que hace muchos años que está en el Estado y viene trabajando en forma ininterrumpida en los distintos organismos que dependen del Ministerio y que reclaman la estabilidad”, remarcó la secretaria gremial.



Horas extra



Otro reclamo del personal de Desarrollo Social es “que se sincere una situación referida a las horas extras, que son adicionales encubiertos”, señaló Domínguez.



Detalló que “por la tarea técnico profesional que cumplen, los trabadores del Ministerio entienden que deben tener una jerarquización salarial, la cual no le costaría más recursos al Gobierno, porque la intención es que se pase al sueldo lo que hoy están percibiendo como horas extra”.



De ese modo se evitará “que estas horas extras sean utilizadas para que funcionarios y funcionarias presionen o que, ante determinadas circunstancias, mermen los ingresos porque se reducen las horas extra”, explicó la gremialista y subrayó que “la pretensión es que se genere una compensación que vaya al salario.



Paritaria de octubre



Durante la asamblea también se abordó la situación salarial que atraviesan los trabajadores. “En los próximos días esperamos tener novedades respecto a la convocatoria a paritarias para el mes de octubre”, expresó Domínguez al referirse a ese punto. Y remarcó: “Sostenemos el reclamo de recomposición salarial mes a mes, ya que la inflación no nos permite tomar una decisión por un tiempo prolongado porque no tenemos precisión sobre cómo se va a desarrollar el proceso inflacionario”. (APF)