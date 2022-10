Giano: “El Presupuesto 2023 que proyecta el Ejecutivo será equilibrado”

El Presidente de la Cámara de Diputados provincial, Ángel Giano habló de diferentes temas, en entre ellos el referido al proyecto “de nacionalización” de una facultad de la Uader.



Recordemos que se conoció la preocupación de docentes y estudiantes de Uader por proyecto de “nacionalización” de la facultad de Humanidad de la UADER.



El presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Ángel Giano, en diálogo con el programa Quién Dice Qué, si bien dijo que no conoce la iniciativa, aportó que “la Uader está reconocida por el artículo 269 de nuestra Constitución provincial, habrá que ver las implicancias constitucionales. Entiendo que la autora del proyecto, que es la diputada Blanca Osuna, tendrá las justificaciones. Habrá que analizar también la viabilidad en el Congreso de la Nación de esa propuesta de nacionalizar sólo una facultad de la Uader”. Proyecto de Presupuesto

El proyecto de Presupuesto, por Constitución ingresa el 15 de octubre a la Legislatura, a la cámara de Diputados, que es la cámara de origen.

Al ser consultado Giano contó que dialogó con el Gobernador y con el ministro de Economía para que “le adelanten” algunos puntos del mismo, En este sentido dijo que “se tendrá en cuenta el parámetro nacional sobre la inflación para el año que viene de un 60 %. Por otra parte, vuelve el Gobernador a proponer un proyecto equilibrado, sin endeudamientos. Hay un aumento de 50 % en las partidas destinadas a salud, desarrollo social, a seguridad, obra pública. También por lo que me comentaron, se plantea un Presupuesto donde se puedan contemplar los aumentos salariales. Considera importante garantizar la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones, por eso va a haber una partida para un déficit que es importante pero el Gobernador lo ha sabido sostener y disminuir. También para la Caja de Jubilaciones hay aportes del gobierno nacional. Cuando lo recibamos, rápidamente le daremos tratamiento porque somos la cámara de origen, escucharemos como lo hemos hecho siempre, la explicación”.



Y en cuanto a la oposición, aseguró que “en la provincia tenemos Presupuesto porque la oposición no votó en contra, sí se abstuvo. No fue lo mismo que ocurrió a nivel nacional. Claramente en esta oportunidad buscaremos el acompañamiento. Veremos el transitar del proyecto que enviará el Gobernador. El año pasado la oposición no nos acompañó en general ni en particular, pero tampoco votó en contra”.

Respecto al calendario electoral, recordó que en Entre Ríos las fechas ya están fijadas. “Habrá elecciones en abril y en junio, a nivel provincial y en agosto y octubre, a nivel nacional. El Gobernador tiene tiempo hasta diciembre para definir si así va a ser o no. A nivel nacional se está discutiendo la eliminación de las PASO, cómo algunas provincias ya lo han hecho. Acá también lo haremos y obviamente empezamos a conversar”. Cruce en Diputados, de Lucia Varisco y Ayelén Acosta

Una tensa situación se produjo el miércoles pasado en el comienzo de la sesión de los diputados provinciales entrerrianos. Las diputadas Lucía Varisco (UCR) y Ayelén Acosta (PRO) tuvieron un fuerte cruce por el repudio de la dirigente radical a los dichos de Patricia Bullrich contra el fallecido ex intendente Sergio Varisco y padre de la legisladora de la UCR. En el momento de los homenajes, la legisladora de la UCR, Lucía Varisco, tomó la palabra e hizo mención a que se sentía “incómoda” ya que un hombre sentado a su derecha, al que caracterizó “de pulóver gris”, le sacaba insistentemente fotos a ella y a sus cosas. Finalmente, Stefanía Cora (PJ) pidió a las autoridades que hagan retirar a la persona que supuestamente, estaba hostigando a Lucía Varisco. Se trataba de Walter Klix, la pareja de la diputada Acosta.



Consultado al respecto el presidente de la Cámara de Diputados, aseguró que esa situación “fue bastante inesperada, que no se ha dado; sobre todo porque se trata de una diferenciación entre integrantes del mismo bloque y en el momento de los homenajes. Se dieron discusiones por cuestiones que no son parte de un homenaje y finalmente hubo una legisladora del bloque oficialista (Cora) que planteó una moción para que quien, según la diputada Lucía Varisco estaba incomodándola, se retire del recinto o se cambie de lugar. Finalmente la persona señalada por la diputada Varisco se retiró del recinto”.



A su vez, el diputado Giano destacó que la próxima sesión de Diputados será el miércoles de la semana que viene. Elonce.com.