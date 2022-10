Castañeira: “Hay que eliminar las PASO porque dejan afuera muchas voces"

Manuela Castañeira, dirigente de la Izquierda Nuevo MAS, dialogó con el programa, de, y se refirió al debate nacional por la posible suspensión o eliminación de las PASO.“Tengo una postura clara, hay que eliminar las PASO. Detrás de esa apariencia de instancia democrática se esconde un mecanismo profundamente antidemocrático que obliga a la sociedad a votar en una elección que no define nada. No define cargos, no define las bancas. Después, en la elección general, genera un clima de polarización y funciona como un filtro para dejar afuera a muchas voces”, remarcó.Consideró que “para que una sociedad sea democrática tiene que haber multiplicidad de voces. A veces se intenta instalar el discurso de `limpiar´ la elección para que solo lleguen las listas mayoritarias o de los partidos más antiguos. Las nuevas voces, las más jóvenes, las de izquierda, quedan en el camino. Cuando uno suma todas esas voces, son cientos de personas que se quedan sin representantes en la elección general. Es proscriptiva la elección”.“Es la intromisión del estado en la vida de los partidos y éstos deben tener la libertad de elegir a qué candidatos llevar. El momento democrático para elegir es de la sociedad y entre una multiplicidad de candidatos”, dijo y manifestó que “hay que distinguir entre una elección interna y una general. Lo que han hecho con las PASO es imponer una elección general a la elección que no debería ser”.Por otra parte, criticó a otros sectores de la Izquierda y opinó que “el problema es que están defendiendo las PASO. Estoy escandalizada de la postura de Myriam Bregman, por ejemplo, a quien respeto muchísimo porque compartimos espacios de militancia. Si uno como Izquierda se maneja calculando qué le beneficia en el momento y no lo piensa como un criterio democrático, no es de Izquierda, tiene las prácticas del peronismo. Nosotros tenemos que alejarnos de esas cosas, tenemos que centrarnos en pensar qué es lo que fortalece a las voces generales de los partidos que representan los intereses generales de los trabajadores, de las mujeres, de las diversidades, la juventud”.Consideró que “estamos en un mundo polarizado, donde crecen los discursos de la derecha. Venimos de la elección de Brasil con un Bolsonaro que tuvo un resultado que no era esperado y se ha dejado librado el terreno para que avance su discurso. Estamos en un momento donde las elecciones son las grandes discusiones de fondo y cómo la izquierda se va a posicionar en esos debates, donde el mundo se está poniendo más difícil”, resaltó.Expresó que “el estado debería garantizar igualitariamente la campaña de todos los partidos, para que sea democrático. Si no pasa eso, entran los lobby. ¿Quién le financia la campaña a Milei? Hay algo financiero detrás, ya que no tiene seguidores reales, ni una fuerza social desde abajo, en la toma de los colegios secundarios no estaba, en el problema de los neumáticos no estaba. ¿Cómo llegó hasta donde llegó? Hay un montón de plata detrás. Lo más democrático es una asignación presupuestaria con acceso a los medios de manera equitativa entre el conjunto de las listas. Ahí sí lo que estaría en debate serían las propuestas y no el dinero, la llegada a la gente”.