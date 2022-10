Gobierno de Santa Fe propuso devolver el descuento por días de paro

El gobierno santafesino ofreció hoy, durante la reunión paritaria con docentes de la Asociación Magisterio de Santa Fe (Amsafe), devolver el descuento de los 11 días no trabajados a partir de este 14 de octubre e incorporar al básico sumas no remunerativas del período 2020 y 2021.



La propuesta oficial será sometida a votación en la asamblea provincial del gremio, a realizarse este jueves, que definirá si acepta o no la oferta del gobierno santafesino, según lo confirmó el secretario general de Amsafe, Rodrigo Alonso.



El ofrecimiento del gobierno de Santa Fe fue realizado esa tarde en el marco de la discusión salarial, tras el cuarto intermedio acordado la semana pasada entre las partes.



La Amsafe comunicó hoy a sus afiliados que, en el marco de la paritaria docente, el gobierno provincial ofreció “la devolución del total de los importes descontados de los haberes del mes de septiembre” último.



Y además “la no realización de descuentos en los haberes de octubre con motivo de las medidas de fuerza realizadas”.



“El pago de los conceptos de devolución de descuentos y aumento salarial se efectivizarán el día 14 de octubre de 2022 por planilla complementaria”, subrayaron.



La propuesta oficial contempla además “un 39% de aumento con relación a valores de febrero 2022”, según el siguiente detalle: "A partir de septiembre un incremento del 20% (Se adiciona 12% al 8% decretado); un 7% en octubre y noviembre; y un 5% a partir de diciembre 2022”.



La Amsafe anunció que habrá una cláusula de revisión el 1° de diciembre del corriente año, “cuando las partes se reúnan a los efectos de monitorear la situación salarial en función de la evolución de las variables inflacionarias, económicas y presupuestarias”.



El gobierno provincial propuso además a los docentes "completar el cronograma iniciado por Decreto N° 293/22 de transformación en cifras Remunerativas y No Bonificables, otorgadas en 2020 y 2021, que se efectivizará 100% en el mes de octubre de este año".