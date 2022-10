El ala dura del PRO acusa a Manes de querer romper Juntos por el Cambio

El presidenciable radical Facundo Manes volvió a profundizar la interna de Juntos por el Cambio con una nueva y dura crítica a Mauricio Macri, a quien acusó de realizar, durante su gestión entre 2015 y 2019, "un populismo institucional”.



Este domingo, durante una entrevista televisiva, Manes fue consultado por una acusación que habría hecho Macri en la que señaló que el bloque radical se inclina hacia el neopopulismo. Macri “tiene que reflexionar” ya que “en su Gobierno él tuvo un populismo institucional”, fue la respuesta del radical.



“Hubo operadores que manejaban la Justicia, datos y evidencia que deja en claro que espió a gente de su propio Gobierno”, precisó el neurocirujano.



“El populismo institucional lleva al fracaso de las naciones. Otro que también lo hace es el populismo económico, representado por el kirchnerismo. Los dos son igual de graves”, añadió.



El problema, planteó Manes, es que Macri no permite pensar un país. En ese sentido, opinó que los partidos que no se renuevan no deberían existir y contrapuso, como alternativa de partidos que sí se renuevan, al radicalismo. "Incorporamos nuevas personas como Rodrigo de Loredo, Carolina Losada y se mezclaron con dirigentes radicales que gobiernan provincias exitosas, para convocar a los jóvenes y apostar al futuro”, detalló.



“Lo que estamos haciendo es llamar a una nueva mayoría silenciosa, que represente a la Argentina que no quiere los extremos. El sistema hoy en día te ofrece pollo o pasta como en los aviones. Pero la realidad es que gran parte del pueblo argentino quiere milanesa”, sostuvo el radical.



“Por suerte en la Argentina hay un partido que convoca a la modernidad y quiere un Estado transparente, eficiente, no corrupto y que asegure inversiones con confianza”, agregó sobre el radicalismo.



Y concluyó, en un intento por explotar la grieta para su candidatura: "¿Qué fue Cambiemos en 2015? Algo necesario para derrotar al kirchnerismo. Pero no tenía un proyecto de país y así terminaron. Necesitamos discutir ideas y aliarnos para crear un proyecto de país y no para llegar al poder simplemente”. La respuesta del PRO Las expresiones de Facundo Manes no cayeron bien entre los “halcones” del macrismo. Una de las primeras en salir a cuestionar al neurocirujano fue la diputada Silvia Lospennato. “Estoy orgullosa del gobierno del presidente Macri. Demostramos que hay otro camino y que JxC necesita mucha más fuerza para hacer esos cambios. Desde 2017 en cada elección los argentinos nos están dando esa fuerza en el Congreso. Es JxC 2023, al que no le guste, que siga su rumbo”, escribió en su cuenta de Twitter.



También se expresó, en un sentido similar, el legislador porteño Darío Nieto, que fue secretario privado del expresidente. “Macri armó un partido de la nada y en 15 años ganó la Ciudad, la Nación, fue el único capaz de frenar al kirchnerismo y cambió la Argentina para siempre. Manes, ¿A quién te comiste?”, publicó en la misma red social.



El polémico diputado Fernando Iglesias, quien ya tuvo un duro cruce con el neurocirujano, compartió la entrevista televisiva en la que apareció Manes y lo acusó de querer quebrar Juntos por el Cambio. “El video lo dice todo. No hay nada que agregar. Lo de Manes es inaceptable. El único objetivo posible de una declaración como esta es romper la oposición”, aseguró. El repudio de la Coalición Cívica y Javier Milei Por su parte, la diputada de la Coalición Cívica Leonor Martínez Villada repudió "las declaraciones demagógicas de @ManesF acusando de ‘populismo institucional’ a la gestión de @mauriciomacri".



También el líder de La Libertad Avanza, el diputado nacional Javier Milei, se hizo eco de los dichos del radical, y volvió a negar las acusaciones que le imputan de querer quebrar la unidad de Juntos por el Cambio a partir de sus gestos de acercamiento al ala dura del PRO. "Después dicen que yo trabajo para que se rompan… muchachos, no me culpen de sus profundas divisiones…", lanzó el liberal de derecha.