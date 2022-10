UPCN: "no se atienden las necesidades de los empleados públicos", dijo Dominguez

Política Stratta valoró la decisión política de poner en debate las tareas de cuidado

En un comunicado enviado a este medio, “UPCN le recordó a la vicegobernadora, Laura Stratta que en el Senado, espera tener tratamiento el nuevo régimen de licencias por maternidad y nacimiento al que hace meses se comprometió a acompañar”, señalaron.Esta expresión del Sindicato tuvo lugar luego del discurso pronunciado por la Vicegobernadora acerca de las desigualdades en las tareas de cuidado, en el marco de la Pre Conferencia Federal que constituye el paso previo a la XV Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe.La dirigente manifestó que "proponen políticas de cuidado, pero cuando les toca reglamentar estos derechos hacen oídos sordos a los pedidos de las organizaciones gremiales". Dominguez remarcó que "desde el Gobierno no dieron ninguna respuesta sobre el proyecto de ley de ampliación de Licencias por Maternidad y Nacimiento impulsado desde UPCN e ingresado a la Cámara de Senadores por la Senadora, Flavia Maidana". Uno de los objetivos de la normativa es la implementación de las licencias parentales teniendo en cuenta las responsabilidades familiares compartidas".En mayo de este año, a partir de la presencia sindical en el recinto del Senado, la Vicegobernadora se comprometió ante UPCN a tratar el proyecto. Aseguró que iba a ocuparse del tema y convocar a todos los sectores para analizar esta iniciativa con el objetivo de que Entre Ríos tenga una legislación actualizada en la materia. "Hasta ahora no hemos tenido una sola noticia acerca de que haya avanzado esa propuesta", dijo Carina Dominguez.En este sentido, Carina Dominguez dijo que "la política no se trata únicamente de estadísticas y de buenos discursos, se trata de transformar las realidades que perjudican a las trabajadoras y trabajadores", y agregó: "Es vergonzoso que Entre Ríos sea la única provincia que todavía mantiene 90 días de licencia por maternidad y dos días de licencia por paternidad, cuando en el resto del país ya avanzaron ampliando los plazos y modernizando todos los conceptos, permitiendo que las personas gestantes y no gestantes tengan los mismos derechos y atiendan las necesidades de la familia en un marco de igualdad"."Desde UPCN reclamamos firmemente el debate de esta ley con la participación de los sindicatos. Queremos que se llegue a una solución, si es posible, antes de fin de año; porque ya lo intentamos en el ámbito de la Secretaría de Modernización y la iniciativa fracasó. Además, en la paritaria no pudimos modificar el régimen de licencias que está totalmente atrasado en muchos aspectos", subrayó."Está bien que la Vicegobernadora reconozca esta problemática, sin embargo nada dice de las cosas que tiene a su alcance resolver políticamente. La licenciada Stratta incluso tiene razón al manifestar que el Estado tiene que estar presente para revertir las desigualdades, pero debe hacerlo en un sentido resolutivo y pragmático, porque cuando se terminan las luces y las conferencias, no se atienden las necesidades de los empleados públicos. Si uno analiza los anuncios de los funcionarios en cuanto a las políticas de cuidado y los compara con los hechos concretos que reivindican a los compañeros, este discurso suena a verso", concluyó la dirigente.