Santa Fe: descuentan los once días de paro y los docentes acuden a la Justicia

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti (PJ), anunció que les descontará los 11 días de huelga del sueldo de septiembre a aquellos trabajadores de la educación que, a diferencia del resto de los estatales, no llegaron a un acuerdo con el gobierno provincial durante la negociación de las paritarias."Sin duda es un paro que me duele, porque ponemos lo mejor para el sistema educativo", sostuvo el mandatario provincial.Según sus declaraciones, en Santa Fe "la remuneración está entre las mejores del país". Además, explicó que "el 90 por ciento de los trabajadores estatales ha aceptado" e hizo hincapié en que en su gobierno el "boleto educativo es gratuito para alumnos y docentes"."La consideración hacia el docente la demostramos cuando tuvimos que priorizar a quien vacunar, porque queríamos que estuviesen cubiertos quienes formaban y educaban a nuestros chicos", añadió el mandatario provincial.Asimismo, apuntó: "Si tomamos todas las instancias nacionales, va a ver a Santa Fe lejos entre las más altas y de mejor remuneración. ¿Si esa remuneración es la que el docente está conforme, los trabajadores están conformes?, no me cabe duda que todos quisieran ganar más. Como los trabajadores privados quisieran ganar más. Lo que hoy se puede es esto, porque no puedo poner todos los recursos provinciales en los sueldos de los trabajadores estatales".La medida se confirmó antes de la reunión que el próximo lunes llevan a cabo funcionarios de la provincia y los docentes la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé), el único gremio que no aceptó la propuesta escalonada de suba salarial ofrecida por el Ejecutivo, que implica un incremento del 77 por ciento anual.En respuesta, los maestros anticiparon que llevarán el conflicto por los descuentos a la Justicia."Ante los injustos e indebidos descuentos efectuados por el Gobierno, Amsafé realizará todas las acciones legales que correspondan", señalaron en un comunicado desde la entidad sindical, que durante la última semana de septiembre realizó tres días de huelga, algo que podría repetirse si se mantiene el desacuerdo.