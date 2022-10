Se realizó una charla sobre endometriosis con gran concurrencia de público

Con gran concurrencia de público, se realizó una charla informativa sobre endometriosis, bajo el lema “Si duele, no es normal” y a cargo de las Dra. Marina Freijes y Mercedes Cabrera; fue este viernes en el salón ubicado en calle 9 de Julio 162, en Paraná.



La endometriosis es la presencia de tejido endometrial fuera de la cavidad uterina. La endometriosis puede causar problemas desde el primer periodo hasta el último e incluso, aunque no invariablemente, provoca inconvenientes para lograr embarazos. Su causa es multifactorial y aún desconocida.



La Diputada Nacional Gabriela Lena habló sobre el proyecto de ley de endometriosis y los puntos claves, que son de suma importancia pensando en la Salud de las mujeres, que pueden estar sufriendo esta enfermedad y aun no lo saben; es importante detectarla de forma temprana ya que es tratable pero no curable.



Para cerrar la primera jornada de este ciclo de charlas, el precandidato a Intendente, Hugo Gemelli, remarcó la importancia para poner en conocimiento a la sociedad de temas no tratados frecuentemente, recordando que los pilares fundamentales para una buena gestión deben abarcar, la salud y la educación; para poder pensar en el futuro que queremos para nuestra comunidad.



Estuvieron presentes el Diputado Nacional Atilio Benedetti y el ex Diputado Provincial Sergio Kneeteman.