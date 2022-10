Galimberti: "Somos la fuerza de la revolución que Entre Ríos necesita"

Unos 300 dirigentes de todos los departamentos de la provincia de congregaron este sábado en Gualeguay. La reunión se llevó a cabo con un doble propósito: lanzar el espacio Gualeguay Cambia y desarrollar el encuentro provincial de Entre Ríos Cambia que promueve a Pedro Galimberti como precandidato a Gobernador.



El actual diputado nacional cerró el encuentro haciendo referencia a la necesidad de hacer una revolución en la provincia para sacarla del estancamiento. "El ciclo del peronismo en todas sus variantes está agotado. Ya no pueden ni quieren hacer nada. Y hay algunos aspirantes que nada dicen sobre cómo sacar a la provincia adelante. Los slogan son una síntesis maravillosa pero para salir de cómo estamos necesitamos un programa y un método y es allí donde hay silencios aturden", dijo Galimberti.



El Diputado, que aspira a la Casa Gris, habló de que hay que hacer una revolución en educación, salud y producción y remarcó que el futuro Gobierno debe generar oportunidades para los entrerrianos y recuperar el tiempo perdido.



"Somos distintos, diferentes, y tenemos la fuerza de la militancia en la provincia, que nos permitirá ir al encuentro de los entrerrianos para explicarles cómo estamos y cómo vamos a salir de acá. Hay que ser concretos, claros y sinceros", afirmó.



El precandidato también advirtió que, como en 2021, en 2023 habrá sorpresas en la elección y que las encuestas triunfalistas son un instrumento que refleja lo anhelos de quien las paga. "El partido todavía no empezó, de manera que difícilmente haya ganadores y perdedores. Nosotros no vamos a disputar la permanencia en la categoría sino que vamos por el campeonato", sintetizó.



En el plano electoral expresó que Bordet juega a las escondidas con las reglas y el calendario con el que los entrerrianos elegirán sus autoridades, y que eso no le hace bien a la democracia. También alertó sobre las posibilidades de cambio de las reglas y la instalación de la ley de lemas en Entre Ríos.



Finalmente señaló que "para transformar la provincia no alcanza con acreditar domicilio. A la provincia hay que amarla y el problema es que a Entre Ríos hace mucho tiempo que nadie la ama".



Antes de Galimberti habló el Intendente de Crespo, Dario Schneider, que expresó que la solución a los problemas de los entrerrianos sólo puede surgir de los entrerrianos. También exaltó las virtudes de Galimberti a quien calificó como un conocedor de los problemas de las provincias y de lo que hay que hacer para transformarla.



También hicieron uso de la palabra otros dirigentes provinciales como los Diputados Provinciales Gustavo Cusinato y Julián Maneiro; el Senador Rubén Dal Molin; el Intendente de Nogoya, Rafael Cavagna; la vice intendenta de Ramírez; Flavia Pamberger; Francisco Larocca, del Partido GEN; Natalia Acevedo y Mariela Galinger del PRO, entre otros. En representación de Gualeguay Cambia hablaron los Concejales Belén Sala y Agustín Turinetto y el dirigente Sergio Desorzi.