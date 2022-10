Femer continúa negociaciones con obras sociales para que actualicen aranceles

A pocos días de que venza el plazo otorgado a las obras sociales para que actualicen sus aranceles conforme a la inflación, desde la Federación Médica de Entre Ríos (Femer) se mostraron confiados en que llegarán a un acuerdo con al menos el 90 por ciento de los convenios prestacionales.



"Intentamos ser flexibles porque nuestra intención es un llegar a un acuerdo", dijo el presidente de la entidad, Fernando Vázquez Vuelta.



A principios de septiembre, la Femer notificó a 52 obras sociales -de un total de más de 90 con las que mantiene convenios- sobre la necesidad de adaptar los aranceles al proceso inflacionario en un plazo no mayor a 30 días.



Al respecto, se informó que la mayoría de esos convenios denunciados se acoplaron a lo solicitado oportunamente, mientras que otros aún restan hacerlo: "En estos últimos días hemos intensificado el diálogo y se llegó a un acuerdo con la mayoría. Estimamos que -al menos- el 90 por ciento de las obras sociales cumplirá con lo requerido", indicó Vázquez Vuelta.



En diálogo con esta Agencia, el presidente de Femer aseguró que la razón por la que muchas de las obras sociales que no han cumplimentado con esta actualización "tiene que ver con cuestiones burocráticas más que con cuestiones estrictamente económicas".



Y si bien explicó que en caso de falta de respuesta o de una propuesta lógica se procederá al corte del servicio una vez finalizados los plazos, remarcó que -no obstante- "la intención de Femer es llegar a un acuerdo con las obras sociales para así poder seguir brindando un servicio de salud".



"Intentamos ser flexibles, poder adaptarnos y seguir. Esperamos llegar a acuerdos lógicos y coherentes teniendo en cuenta el contexto inflacionario", finalizó. (APF)