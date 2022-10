Fin del dólar soja: Massa anunció que el agro liquidó u$s8.123 millones

El ministro de Economía, Sergio Massa, informó que al cierre del Programa de Incremento Exportador (PÎE) se registraron ventas al exterior por US$ 8.123 millones y que a la fecha se declaró un ingreso de divisas por US$ 7.646 millones.



Además, Massa detalló que del Programa participaron 44.622 productores y personas jurídicas y que se comercializaron 13.725.198 toneladas de soja desde el 5 al 30 de septiembre.



El "dólar soja", permitió alcanzar "resultados más que satisfactorios que entusiasman y permiten mostrar resultados de una contundencia que constituyen un récord en términos de liquidaciones y exportaciones de la República Argentina".



Anticipó que la semana próxima se anunciarán medidas para incrementar las exportaciones y un nuevo sistema para quitar beneficios a quienes "hicieron trampas" con las importaciones.



"La semana que viene vamos a anunciar medidas para incrementar el volumen de exportaciones; y un nuevo sistema para que aquellos que hicieron trampa y consiguieron que jueces habiliten importaciones vean caído ese beneficio", afirmó Massa en el Palacio de Hacienda.



"Entendemos que es muy importante que el productor sienta que lo que pagó adicionalmente y lo que el Estado puso de más en término de valores implícitos vuelva a nuestras comunidades agropecuarias pero también vuelva para proteger a los sectores mas vulnerables", dijo.



Por otra parte, el ministro de Economía, aseguró ser "más que optimista” en relación con el cumplimiento de las metas del tercer trimestre en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en materias fiscal y de acumulación de reservas, según manifestó al presentar en el Palacio de Hacienda los resultados del Programa de Incremento Exportador (PIE).



"La meta de reservas está más que cumplida y es una enorme satisfacción. Respecto a las metas fiscales tengo una mirada también positiva, aunque hay que esperar al martes” para los datos oficiales en la materia, señaló y agregó: "Soy más que optimista respecto a que cumplimos en reservas y en lo fiscal las metas que la Argentina había comprometido a nivel internacional”.



Señaló que avanzar en una devaluación para resolver los problemas de la economía representaría empujar a millones de argentinos a la pobreza, al tiempo que sostuvo que "no hay paz social sin estabilidad macroeconómica pero tampoco estabilidad macroeconómica sin paz social".



"Venimos haciendo un trabajo de disminución de la brecha, uno de los problemas de la economía argentina; y, para los que creen que los problemas se arreglan mágicamente por una devaluación, entendemos que hay que tener responsabilidad porque cambiar de un día para el otro el tipo de cambio representa empujar a 20 puntos de argentinos a la pobreza", indicó.



También anticipó que el lunes dará a conocer medidas para el cuidado de las reservas, entre ellas referidas al mal uso de licencias automáticas de importación. El ministro aludió también a algunos exportadores que "abusan de la fragilidad de 'agujeros' normativos" para hacer un "mal uso" de los dólares.