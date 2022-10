Cerruti: "Es imperioso el fortalecimiento del poder adquisitivo del salario"

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, ratificó hoy el "compromiso y trabajo permanente de todo el Gobierno para que los salarios crezcan" y remarcó la "necesidad imperiosa del fortalecimiento del poder adquisitivo" de los sueldos.En rueda de prensa en Casa de Gobierno, la portavoz dijo que tanto el presidente Alberto Fernández, como la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Economía, Sergio Massa, "hablan permanentemente de estos temas y todos acordamos con ese diagnóstico".Cerruti se refirió de esta manera al Índice de Pobreza anunciado ayer por el Indec que, al término del primer semestre de 2022, fue del 36,5%, por debajo del 40,6% de enero-junio del año pasado.

"Son números altísimos y no nos conforman. Estamos en el camino y el sendero de que se profundice y acelere nuestro programa para poder ir disminuyendo la pobreza", dijo la vocera.En ese marco, la portavoz ratificó "el compromiso y trabajo permanente del Ministerio de Economía y todo el gobierno en su conjunto para que los salarios crezcan"."El crecimiento del trabajo y el empleo lo están viendo, pero si estos números no van acompañados de una reducción de la inflación no terminan impactando en el poder adquisitivo de las familias. Eso es prioridad para el gobierno", aseveró la funcionaria en la rueda de prensa.