Dictamen favorable sobre exención de ganancias para el personal de salud

La comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados emitió dictamen favorable a un proyecto para eximir del Impuesto a las Ganancias al personal de salud por la realización de una guardia adicional a las cuatro que hacen en el mes, ya que muchos trabajadores prefieren no prestar ese servicio extra debido a los descuentos que reciben por ese gravamen.



Los trabajadores de salud realizan cuatro guardias por mes pero cuando deben hacer una quinta deben pagar ganancias por lo cual muchos de ellos evitan realizarla, y por ese motivo la comisión emitió un dictamen en base un proyecto del diputado Daniel Gollan (FDT) para que en esos casos no tengan que pagar el tributo.



La decisión se adoptó en el transcurso de una reunión de esa comisión -que preside Carlos Heller- que hoy tendrá una intensa actividad ya que presentará el Presupuesto el ministro de Economía Sergio Massa y luego lo harán los secretarios de Hacienda, Raúl Rigo, y de Finanzas, Eduardo Setti.



Gollan, señaló que "este proyecto de ley es una demanda concreta que recibimos en todo el país, y es que las guardias no se están cubriendo y esto afecta a todas los subsectores".



En ese sentido, señaló que las guardias "no se están cubriendo, y es un problema sanitario de salud pública serio, que afecta a todos los sectores".



Por su parte, el legislador de Evolución Radical, Martín Tetaz, dijo que "efectivamente los impuestos desincentivan desalentando la actividad adicional" y manifestó que "el problema de los impuestos para el caso de los médicos se verifica en toda actividad económica, por eso es una buena idea bajarlos".



A su vez, la legisladora del FDT, Graciela Landriscini dijo que "comparto la preocupación por el tema impositivo sobre las horas extras, que dañan al sistema y complejizan la gestión de hospitales, pero quiero aclarar que los impuestos a las ganancias no deberían existir para el trabajo".



Además, la comisión de Presupuesto aprobó una iniciativa para ceder a la Municipalidad de Rio Turbio, Santa Cruz, inmuebles que son propiedad del Estado Nacional que tenía dictamen de comisión de Legislación General, y se despachó un proyecto que declara Monumento Histórico nacional, a la reserva natural El Destino de la provincia de Buenos Aires.



Otro proyecto que obtuvo dictamen es una iniciativa aprobada por el Senado, por el cual la provincia de Tucumán cede al Estado Nacional un conjunto de inmuebles para ser incorporados al Parque Nacional Aconquija.