Walter Klix: “desconozco si lo que dijo Lucía es así, hay que presentar pruebas”

Política Fuerte cruce entre las diputadas Varisco y Acosta por los dichos de Bullrich

Video: Expulsaron del recinto a un hombre que habría estado hostigando a la diputada Varisco

Una tensa situación se produjo este miércoles en el comienzo de la sesión de los diputados provinciales entrerrianos. Las diputadas Lucía Varisco (UCR) y Ayelén Acosta (PRO) tuvieron un fuerte cruce en la sesión de este miércoles en el recinto de la cámara baja. El motivo fue el repudio de la dirigente radical a los dichos de Patricia Bullrich contra el fallecido ex intendente Sergio Varisco y padre de la legisladora de la UCR.“Si hay conmoción sobre lo que dijo Bullrich, debe haberla solo en aquellos que pueden tener cierta complicidad sobre el narcotráfico. Todo el mundo te va a decir que no está a favor del narcotráfico, ella (Bullrich) mencionó algo que no es atípico para la política, pero lucha contra el narcotráfico está por encima de la lucha del color político. En este caso, nos tocó a nosotros, como en otras oportunidades le tocó al peronismo, sino que el peronismo mira para otro lado”, expresó.En ese sentido, comentó que “Bullrich no mira para el costado con el narcotráfico y si toca con alguien de nuestro bloque, vamos a actuar igual que si fuera un intendente o de otro partido político. Es igualdad ante la ley y acá fue la Justicia determinó que el ex intendente era culpable. Bullrich solo contestó la pregunta que le hizo Santiago Maratea de cómo iba a luchar contra el narcotráfico, cuando ya lo había hecho ante los propios. Después se malinterpretó la comparación que hizo con Los Monos, porque ella dijo que si sos el primer eslabón o el último, tenes que ser condenado igual o que te juzguen igual”.Klix, señaló que “desconozco si hubo un trato preferencial en la investigación de la causa del ex intendente, donde hubo cuatro imputados y se habría apartado a un ex concejal. Si Lucia tiene las pruebas contundentes para demostrar que eso fue así, nosotros nos ponemos a disposición de la justicia”.“Tenemos diferencias conceptuales y morales. Nosotros estamos armando una plataforma totalmente diferente y distinta a lo que Lucia expone. Hay que hablar de personas y no de partidos políticos".Sobre las elecciones del año que viene, el dirigente Pro señaló que “con Ayelén somos parte de un proyecto provincial. Ojalá haya PASO porque queremos competir y ganar, o perder”.Tras ser consultado sobre el cruce en la Cámara de Diputados, comentó que “Lucia había dicho que yo le había sacado fotos, mostré mi celular para que vea que no había ninguna foto de ella. En el momento en que paso todo yo estaba con los auriculares haciendo otra cosa”.“Creo que fue un mecanismo de defensa de Lucia, ella hace política con todo. Habló de identidad en el radicalismo y hay que recordarle que en las últimas elecciones le jugó en contra", dijo. Seguidamente agregó que “No tengo nada en contra de ella, pero si siente tan a disgusto con el Frente de Juntos por el Cambios, por dignidad que renuncie y que no esperes a que la echen”.“Creo que el bloque tiene que actuar como tal. A mi manera de ver, creo que no hay margen para que Lucia Varisco siga participando del partido. Es algo que he hablado con Frigerio. Pero es algo que yo opino, pero no puedo interceder”, finalizó.