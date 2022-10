“Hemos llevado nuestro esfuerzo a todas las latitudes del país", dijo Fernández

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

El presidente Alberto Fernández encabezó este mediodía, junto al gobernador Alberto Rodríguez Saá, una reunión del gabinete federal del programa Capitales Alternas en la ciudad de San Luis, en donde se firmaron convenios y se realizaron anuncios en materia de obras públicas, vivienda, educación, cultura, turismo y deportes, entre otros.



"Tengo la gran tranquilidad de que en estos años no hemos discriminado a nadie y hemos llevado nuestro esfuerzo, como Gobierno nacional, a todas las latitudes del país, porque en verdad nuestra preocupación son los argentinos y argentinas, no quien gobierna en cada ocasión", expresó.



En Terrazas del Portezuelo, el mandatario manifestó que "desde el primer día como Presidente, me puse como objetivo en la cabeza", que es necesario "convertir en realidad la Argentina federal declamada en la constitución", y que "el esfuerzo del Estado nacional debe estar en desarrollar el interior de la patria".



En relación a la reunión del gabinete federal en San Luis, el Jefe de Estado aseguró que "hoy la Nación está en esta capital, y como hacemos cada vez que generamos estas reuniones ponemos todo el esfuerzo nacional en el lugar a donde vamos".



En tanto, el gobernador Alberto Rodríguez Saá afirmó que la presencia del Presidente y del gabinete nacional en la provincia "le hace bien al país, a la historia de San Luis y al federalismo". Además, aseguró que los convenios que se suscribieron son "obras y proyectos que tienen un beneficio enorme" para el pueblo puntano.



Acompañaron al jefe de Estado los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y de Educación, Jaime Perczyk; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; los secretarios de Interior, José Lepere, y de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini, y la secretaria de Deporte, Inés Arrondo. Además, participaron el jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Cultura, Esteban Falcón; el titular del INCAA, Nicolás Batlle; el administrador del ENHOSA, Enrique Cresto, y el diputado nacional Carlos Ponce.



Por su parte, el intendente de la Ciudad de San Luis, Sergio Tamayo, hizo entrega de la llave de la Ciudad al Presidente de la Nación, y agradeció su presencia y la del gabinete nacional y provincial.



Durante la actividad, el ministro Katopodis firmó junto al gobernador Rodríguez Saá el acta acuerdo para la ejecución de la obra de jerarquización de la Avenida Santos Ortiz por 8.017 millones de pesos, y el acta compromiso para el desarrollo del Proyecto de Obra de recambio de cañería de agua y cloaca en 100 cuadras de la Ciudad de San Luis por 1.100 millones de pesos, acuerdo que también firmaron el intendente Tamayo y el titular de ENHOSA, Enrique Cresto.



Además, el Ministerio de Obras Públicas anunció el inicio de la construcción de dos Centros de Desarrollo Infantil en el Municipio de San Luis y dos en Villa Mercedes, con una inversión de 198 millones de pesos.



La cartera de infraestructura informó el comienzo de la obra de mantenimiento y conservación de la Ruta Nacional N° 146 que requerirá una inversión de 753 millones de pesos, y el financiamiento de la Primera Etapa de la construcción del Acueducto del Este por 9.134 millones de pesos, de la Readecuación del Sistema de Agua Potable en la Localidad de Justo Daract por 1.472 millones de pesos, y de la construcción de tres Escuelas Técnicas de Educación Profesional Secundaria por 1.386 millones de pesos.



A su vez, el ministro Perczyk suscribió con el gobernador Rodríguez Saá el convenio de cooperación por 1.580 millones de pesos para la refacción integral de dos escuelas técnicas, y la cartera educativa anunció la entrega de 3.439 netbooks en más de 99 escuelas en el marco del Programa Conectar Igualdad con una inversión de 152 millones de pesos, y obras en las Universidades Nacionales de San Luis, Villa Mercedes y Comechingones por 514 millones de pesos.



Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat anunció la entrega en el mes de noviembre de 300 viviendas nuevas en Villa Mercedes y la aprobación técnica de 33 proyectos para la construcción de 593 viviendas nuevas en 33 municipios de la provincia, que demandará fondos por 4.343 millones de pesos.



El titular del INCAA, Nicolás Batlle, firmó con el mandatario provincial el convenio en el marco del proyecto San Luis Cine - Cinemateca Nacional - Museo Nacional Del Cine - Sala De Cine, que convertirá a la provincia en sede de la preservación del patrimonio documental, fílmico y audiovisual de Argentina.



En tanto, el Ministerio del Interior anunció inversiones por más de 453 millones de pesos en el marco del programa de Fortalecimiento de la Gestión Provincial II para la modernización e integración del Sistema Tributario de San Luis.



El Ministerio de Turismo y Deportes anunció inversiones por 43 millones de pesos en el marco de la realización de los Juegos Evita para Personas Mayores de la Ciudad de San Luis, y la secretaria Arrondo firmó el acta de intención para el financiamiento nacional por 60 millones de pesos de la primera etapa del proyecto de rehabilitación y ampliación de la piscina existente en el complejo deportivo provincial Ave Fénix. Además, se suscribió la declaración de interés nacional de la candidatura de Argentina y la sede en San Luis del Mundial Absoluto de Pelota Vasca en 2026.



Previamente, el Jefe de Estado visitó el Hospital Central de San Luis Ramón Carrillo, donde recorrió el quirófano híbrido, el área de cuidados críticos de la unidad coronaria, las salas de internaciones, y el centro de comando que muestra las estadísticas del establecimiento médico en tiempo real. Lo recibieron la ministra de Salud provincial, Rosa Dávila; la directora de esa institución, María José Zancla; el director Médico, José Núñez, y la ingeniera, Delicia Soria. También supervisó la Obra de la Circunvalación de la Ciudad de San Luis, en la Ruta Nacional N° 146 y Variante 147.



La Ley que establece las 24 Capitales Alternas fue una propuesta del Poder Ejecutivo que el Congreso de la Nación aprobó el 11 de noviembre de 2020, y tiene como objetivo impulsar políticas públicas para superar las asimetrías territoriales. En ese marco se realizan reuniones de gabinete federal entre funcionarios nacionales, representantes de las organizaciones de la sociedad civil y autoridades locales.