Proponen exención de impuestos para comercios afectados por obras municipales

Las obras que está llevando a cabo el Municipio en la ciudad de Paraná están ocasionando, en muchos casos, limitación de la circulación vehicular y peatonal. Ante esta circunstancia, que afecta a locales comerciales y gastronómicos, el Bloque de Concejales de “Juntos por el Cambio” presentó un Proyecto de Ordenanza en el Concejo Deliberante para que dichos comercios sean transitoriamente eximidos del pago de las Tasas Comercial, Inmobiliaria y de Uso del Espacio Público, señalaron los ediles en un comunicado enviado a este medio.En el marco de la necesaria reactivación económica post coronavirus y la difícil realidad que vive el país -de la que Paraná no escapa- los miembros del Bloque de “Juntos por el Cambio”, integrado por Walter Rolandelli, Francisco Avero y Maximiliano Rodriguez Paulín, consideran que “la gestión municipal debe colaborar en mitigar los efectos negativos de la caída de las ventas como consecuencia de la baja de circulación comercial por las obras.”“Este proyecto busca que el Municipio tenga un gesto y colabore de manera concreta con el sector comercial, uno de los que genera empleo e inversión genuina en nuestra ciudad. Celebramos la inversión en obra pública, pero no podemos desconocer los efectos negativos que durante su construcción generan a los comerciantes que no pueden vender con normalidad. Esta propuesta busca dar un alivio y contribuir a que los comercios afectados puedan sostenerse mientras esperan la finalización de las distintas obras que impactan en sus ventas” señaló Emanuel Gainza, Secretario del Bloque de Concejales de Juntos por el Cambio y referente político local.Por su parte, el Concejal Maximiliano Rodríguez Paulin, valoró que los trabajos de desarrollo urbano favorecen al crecimiento de los distintos sectores, pero también indicó que “es necesario que cuando una gestión municipal tome medidas, lo haga considerando las problemáticas de modo integral, planificando y afectando lo menos posible a vecinos y comercios. Es por esto que, en línea con el trabajo y acompañamiento que venimos realizando con el sector privado, propusimos mediante este Proyecto de Ordenanza la eximición de las tasas comercial, inmobiliaria y de uso del espacio público, por un plazo de tiempo limitado, a aquellos contribuyentes radicados en el ‘Paseo del Centro’ y otras áreas comerciales, alcanzados por la ejecución de obras de infraestructura”.Según aseguran los miembros del Bloque, adoptar esta medida representaría un importante gesto del Estado Municipal para con los comerciantes que cumplen con todas sus obligaciones y que, además, como buenos vecinos, soportan pacientes las peores etapas de las obras urbanas.El proyecto no sólo contempla a los comerciantes afectados por las obras de la peatonal, sino que le otorga al Municipio la facultad de ampliar los sujetos alcanzados a contribuyentes de otros centros a cielo abierto o zonas comerciales de la ciudad de Paraná.“Esperamos que el Municipio tenga predisposición en considerar esta propuesta, que no tiene otro objetivo más que colaborar y ayudar a la economía de muchos de los comerciantes de nuestra ciudad y sus familias, que tienen que seguir pagando el alquiler, los sueldos y los impuestos todos los meses”, subrayó el edil Maximiliano Rodríguez Paulin.