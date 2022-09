Ley de Humedales: Comisión de Agricultura de Diputados recibió a expositores

El oficialismo buscará emitir dictamen para habilitar el tratamiento del tema por parte del plenario.



Los especialistas, convocados por el interbloque Juntos por el Cambio, plantearon reparos a varios puntos del articulado del proyecto que impulsa la mayoría oficialista, y coincidieron en señalar que la sanción de esta ley no traerá solución al problema de los incendios y se refirieron a la imposibilidad de realizar el inventario de humedales en el tiempo propuesto por el proyecto oficialista.



La reunión fue convocada por el titular de la Comisión, el radical Ricardo Buryaile, luego de que JxC manifestara su disconformidad con el cronograma de trabajo impulsado por el oficialismo en el plenario de las comisiones de Recursos Naturales, Presupuesto y Agricultura, que se reunieron el jueves de la semana pasada, y que, a instancias del Leonardo Grosso (FdT) -titular del primero de esos grupos de trabajo- resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta pasado mañana para avanzar con la reunión en la que se buscará emitir dictamen.



Ante esa situación el ex ministro de Agricultura del gobierno de Cambiemos organizó la reunión de hoy para escuchar las voces de quienes advierten sobre algunas cuestiones de la iniciativa, como técnicos del INTA -no en calidad de representación institucional-, productores agropecuarios y mineros, especialistas en derecho ambiental, técnicos de la Mesa de Enlace, representantes de las provincias afectadas, y habitantes de las islas.



"Todos los humedales de la Argentina tienen sistemas productivos, tienen gente viviendo, gente que trabaja y que depende de los servicios ecosistémicos de los humedales. Muchos proyectos hacen foco en los servicios ecosistémicos de regulación y muy poco en los servicios ecosistémicos de abastecimiento y en los servicios culturales", señaló Pablo Mércuri, técnico del INTA.



"La realidad de la Argentina en cuanto a necesidad es muy diferente. Hay lugares donde es muy necesaria la ley, y donde debieran generarse leyes a nivel provincial, pero otra cosa es extender la ley a toda la Nación, siendo que los humedales son un objeto polifacético diferente de lo que son los bosques o los lagos, y son muy elásticos, con variaciones de un 500 % entre períodos de aguas altas y aguas bajas. Las salinas de Jujuy son una cosa, los humedales de la Patagonia son otra, las turberas son otra, el Iberá es otro, el Paraná es otro, y tienen diferente forma de funcionamiento", dijo Juan José Naiff, investigador del Conicet.



Jorge Adámol, profesor de Ecología en la Facultad de Ciencias. Exactas y Naturales UBA, Investigador Conicet e INTA explicó que "los incendios tienen conexión con los humedales pero son cosas diferentes. Una ley no va a resolver la emergencia de los incendios. Las mismas áreas que hoy se queman muy pocos años atrás se inundaron muy fuertemente, y eso no es raro, porque los ambientes de humedales están sometidos a fluctuaciones muy fuertes. Por eso hay que tener planes de contingencia, en lugar de salir corriendo a buscar aviones hidrantes en un momento o botes en otro".



Noel Breard, senador Provincial de la Provincia de Corrientes y miembro informante de un proyecto del Parlamento del Norte Grande referido a esta ley, afirmó que "nosotros vamos por la positiva. Decimos que Ley de Humedales SI, pero tenemos observaciones. No venimos a pedir sugerencias sino a hacer advertencias constitucionales y de derechos de las provincias. El artículo 41 de la Constitución permite un federalismo de concertación, y delega a las provincias el poner los presupuestos mínimos".



En respuesta a los proyectos de ley en discusión, Fabiana Navarro, licenciada en Ciencias Biológicas, consideró que "no hay factibilidad de hacer el inventario nacional que proponen en el tiempo que proponen".



Claudio Terrés, presidente del Departamento de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la UIA (Unión Industrial Argentina), leyó un documento en nombre de la organización empresarial: "Es importante que las nuevas leyes sean superadoras de las vigentes, que no generen cargas burocráticas ni excesos normativos que impidan la convergencia de la protección efectiva de los humedales y el desarrollo económico, social, federal, productivo, tecnológico y ambiental de la Argentina".



Al inicio del encuentro, Buryaile comenzó diciendo que "la ley de humedales nunca llegó a la Comisión de Agricultura" y desmintió que existiera una "maniobra dilatoria" para tratar el proyecto.



"Quiero desestimar que nosotros, desde la Comisión de Agricultura, estemos trabando este proyecto. Cuando el Frente de Todos presidía -la Comisión- no lo trataron: tenían mayorías en Diputados y en Senado y no lo aprobaron", manifestó.



"Hoy me alegro que lo podamos tratar. El único objetivo que había planteado es realizar esta reunión informativa, para que todos los diputados podamos informarnos acabadamente y que no vayamos al recinto a votar porque nos dicen que tenemos que votar. Debemos dar el debate, hay mucho en juego", advirtió.



Asimismo, Buryaile remarcó "estamos convencidos que necesitamos avanzar en un marco regulatorio que tenga triple impacto: los aspectos sociales, productivos y ambientales".



Por el Frente de Todos, la diputada Florencia Lampreabe aclaró que "ésta no es una ley antiproductiva, ya que no busca sacar a la ganadería del delta; por eso es importante debatir sobre lo que dicen los proyectos y no sobre otras cosas porque sino se genera confusión, porque sino con cuestionamientos procedimentales o con falacias se terminan ocultado las posiciones que se tienen sobre un proyecto que tiene más de diez años de historia".



"En el año 2013 se presentó el primer proyecto sobre este tema, por lo que ningún diputado puede decir que desconoce de que se trata; por lo que entiendo que verdaderamente tendríamos que estar discutiendo sobre el articulado y sobre el contenido de la ley, para no disfrazar con cuestiones procedimentales o de tiempo algo que en realidad entiendo como falta de voluntad o voluntad de dilación", agregó.



Por su parte, la diputada Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) realizó unas observaciones "al derrotero del trámite y recordó que fue el diputado de su interbloque, Enrique Estévez, quien hizo la moción de emplazamiento a las comisiones para debatir el proyecto y "por eso debo un par de explicaciones".



"No es algo nuevo el tema de humedales. Es un tema que venimos arrastrando hace bastante tiempo. En el 2013 el Senado, que representa a las provincias, le dio la media sanción y lo mismo ocurrió en el 2016 y en 2020 la Comisión de Recursos trabajó durante toda la pandemia con todos los sectores a los efectos de lograr algún acercamiento a un proyecto de ley común", recordó.



Télam.