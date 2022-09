“Bullrich armó la causa para que mi padre renuncie a favor de la viceintendenta”

Lucía Varisco criticó a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, tras los dichos en el programa La Noche de Mirtha Legrand contra su padre Sergio Varisco.



Consultada por el i nfluencer Santiago Maratea acerca de cómo resolvería la corrupción dentro del PRO, la actual presidenta del partido recordó el caso del exintendente de Paraná, Sergio Varisco , poniendo como ejemplo su propio accionar como ministra de Seguridad.



Lucía Varisco, en diálogo con el programa Quién Dice Qué, aseguró: “No nos sorprenden (los dichos de Bullrich) porque fueron ellos los que armaron esta causa, por lo que cada vez que pueden lo mencionan. Es una muestra más del desprecio hacia el radicalismo, porque esto no es solo hacia una persona, una familia o un grupo político, sino que es un ataque a todo el partido. Mi papá fue dos veces intendente, presidente del Comité provincial, diputado nacional, le dedicó su vida al partido. Los dichos de Bullrich no sólo están fuera de la realidad, sino es parte de toda la mentira que ella inventó”.



Al mismo tiempo, aseveró que “ante la pregunta original” que se le hizo a Bullrich en el programa de Legrand, “ella (la presidenta del PRO) no la puede responder. Se le consultó sobre qué hacía con la corrupción que pasaba por el PRO. Ella esquiva la pregunta, se va para otro lado, los otros entrevistados hablan de otro tema y ella vuelve a traer sobre la mesa esta situación. No solo creo que es desacertada, sino que ahí también hay un mandato, un mandado que está haciendo, es un desprecio más hacia el radicalismo; eso está claro”.



A su vez, Lucía Varisco entendió que la causa penal que enfrentó su padre, “comenzó para que nosotros renunciemos a la intendencia, para que asuma quien era la viceintendenta (Etienot), que es el PRO. A eso lo dijimos desde el primer momento. Además, en ese entonces, mi viejo había comenzado a recorrer la provincia días antes que armen todo esto”.



“A nuestra gestión la formaron hombres y mujeres realmente íntegros; por ahí me sorprende el silencio de algunos que fueron parte y hoy están detrás de esas filas, seguramente por motivos personales”, añadió.



En tanto, dijo: “Lo grave de los dichos de Bullrich es que en esta causa, cuando comienza, había en un papelito con cuatro nombres que estaban para desviar la investigación; lo dijimos desde un primer momento. Ahí había cuatro nombres que eran los reales y eso nunca fue investigado”.



Bullrich “se llenaba la boca de que ellos iban en contra del narcotráfico y en realidad estaban siendo cómplices de todo eso. Seguramente lo que busca es posicionarse desde lo político. Pero hoy tenemos un radicalismo que no se deja someter, no se deja socavar y está más fuerte y mejor parado que nunca; por eso hemos salido a contestar: de toda la provincia hemos recibido y comunicados de apoyo”, puso relevancia la dirigente radical.



Consideró que lo ocurrido “en términos institucionales pone en crisis la coalición. No es un comentario de pasillo, es justamente de parte de la presidenta del PRO, es ella la que lleva adelante estas expresiones”.



Lucía Varisco entendió que “en todas las provincias hay problemas de este tipo; pareciera que ellos (el PRO) son los que quieren romper la coalición”. Elonce.com