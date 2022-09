Lista "Renace Comercio" presentó sus propuestas: "Escuchamos al trabajador"

Tres listas competirán en las elecciones del Sindicato de Empleados de Comercio. Se trata de la Lisa Verde, la Celeste y Blanca y la Naranja.La votación se realizará el 14 de octubre de 8 a 21 en la sede del sindicato, en calle 9 de Julio 45/53, en donde habrá seis urnas. Además, en Cerrito habrá otra urna. También habrá urnas móviles en supermercados.Este lunes, integrantes de la Lista Naranja “Renace Comercio” estuvieron presentes en el programa, de, donde contaron sus propuestas.Rubén Martínez, quien encabeza la lista, dijo que “tenemos propuestas y desafíos, creemos que estamos en el camino correcto para que el 14 de octubre lleguemos al triunfo que muchos empleados de comercio y afiliados quieren y necesitan”.“Nuestra primera propuesta, tras haber escuchado a los trabajadores, es que el gremio esté presente. Nosotros vemos, los afiliados ven la ausencia del sindicato. Cuando el sindicato se aparta del lugar que le corresponde y del lugar estratégico que tiene que ocupar, avanza el empleador, las empresas y los derechos de los trabajadores se ven vulnerados”, remarcó.En ese sentido, indicó que como primera medida “tenemos que reactivar lo que en su momento fue nuestro sindicato”.“Las conducciones que son eternas, que se perpetúan en un lugar no son buenas ni para el trabajador ni para ninguna entidad. Tenemos que capacitar a nuestros delegados, a nuestra comisión directiva para que el próximo secretario general no esté más de dos o tres mandatos. A eso lo vamos a trabajar, pero para eso hay que darle participación al afiliado, para que todas las ideas confluyan en la comisión directiva. Ahí debe estar la solución para los trabajadores. Cuando se perpetúan de tal manera se creen que son dueños de lo material y también de las personas. Eso no es bueno en la política, ni en entidades, ni sindicatos. Venimos a revertir muchas cosas que encontramos que estaban mal”, resaltó.Comentó que “en todo momento, y ha sido una constante nuestra, fuimos a visitar a cada uno de los trabajadores. Hemos visitado al 80% del padrón”.Remarcó que “para los jubilados hicimos un ítem especial, que tiene que ver con peñas folclóricas, talleres, actividades culturales, teatro, tango, tejo, bochas, entre otras. Hablamos de la creación de un Centro de Jubilados. Ellos deben ocupar un espacio en donde decidan”.Ángeles Furlán, candidata a congresal nacional, expresó que “la idea es que los empleados de comercio volvamos a ser grandes, como hemos sido en otras épocas. Queremos volver a llegar a la gente, a nuestros propios empleados de comercio, que ellos puedan expresar lo que necesitan, las falencias”.“Tuvimos charlas con los afiliados, escuchamos sus comentarios, sus necesidades, cuáles eran las cosas básicas que necesitan y se ven desatendidos, donde no llegan a lograr que el sindicato los acompañe, en lo legal y en lo personal”, resaltó.Por ejemplo, entre las propuestas está: “facilitar asesoramiento laboral y abogados para el asesoramiento en temas familiares y escribanía con descuentos especiales”. En ese marco, dijeron que “es una de las propuestas que nos hicieron llegar los afiliados. Hay que saber el espíritu y ánimo de los trabajadores”.“La agrupación nos dio un espacio muy importante a las mujeres. Nos han escuchado, nos dejaron formular propuestas. Hay también mucha juventud y todos quieren trabajar, tienen propuestas, una visión nueva”, agregó.