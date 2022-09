“Patricia Bullrich revive el odio y la violencia fascista”, afirman desde el MUR

El Movimiento de Unidad Radical (MUR), criticó a la presidenta del PRO tras los dichos vertidos por Patricia Bullrich contra Sergio Varisco en el programa La Noche de Mirtha Legrand. “La presidenta del PRO fiel al estilo de sus mejores tradiciones de montonera revive el odio y la violencia fascista”, señalaron desde el MUR.“Con los primeros que vos tenés que poner mano dura es con los propios tuyos, que intentan utilizar el poder para enriquecerse”, dijo Bullrich y agregó que “cuando yo era ministra de Seguridad, tuve un caso de vinculación con el narcotráfico de un intendente, no del Pro, de Cambiemos, Juntos por el Cambio, de Paraná. Varisco, que ahora murió. Murió, pobre, preso”. “Y yo no dudé. No me importaba que fuera de nuestro partido. No dudé en que había que hacer una investigación, y si él era responsable de vincularse de vincularse con el narcotráfico, tenía que ir preso”, había afirmado la presidenta del PRO.“Militantes, trabajadores sociales barriales, afiliados y dirigentes del Movimiento de Unidad Radical, expresan no solo su rechazo y repudio a los dichos de la presidenta del PRO, elegida a dedo, porque le temen a la democracia participativa y a la voluntad popular, sino también hacemos un llamado a que los socios que integran la Coalición de Juntos, guarden el debido respeto hacia el radicalismo y sus dirigentes, que, como partido institucional a través de sus más de cien años, tiene mucha historia al servicio del pueblo y la nación”, señalaron desde el MUR.“Hoy aparecen como democráticos, pero tienen un pasado oscuro y fueron cómplices de los sectores que engendraron violencia, secuestros y asesinatos o cuando no, aliados a las dictaduras, sangrando al Estado, obteniendo millonarios negocios de manera espuria y fraudulenta o le cargaban a éste, delictivamente, sus deudas de empresas privadas quebradas de ex profeso para seguir enriqueciéndose con quienes violaban todos los derechos de los argentinos”, dispararon desde el Movimiento de Unidad Radical.“Patricia Bullrich no tiene ética ni moral para hablar justamente de quien fuera un intachable dirigente de nuestro partido, ungido por la voluntad ciudadana dos veces intendente de la ciudad de Paraná, al que mediante maniobras claramente delictivas y antidemocráticas, utilizando el aparato del estado, incluida la justicia lograron sacar de la cancha políticamente con una causa armada arteramente, cuyo final aún sigue irresuelto”, remarcaron desde la vertiente interna del partido radical entrerriano.“Sergio Varisco, tal como lo dijeran sus abogados, demostró plenamente su inocencia y aun así, fue condenado injustamente para satisfacer las necesidad políticas de estos sectores sin escrúpulos ni vergüenza alguna”, recordaron.“Debe saber la ex montonera, devenida a republicana fascista, que aún están sin resolver recursos judiciales por lo cual la sentencia no está firme, y que hay derechos sagrados de todo ciudadano que no pueden violarse, pero obvio, qué puede saber de derechos quien, a fuerza de metralla, bajo el manto de la ilegalidad cometía todo tipo de aberraciones contra la ciudadanía”, afirmaron desde el MUR en un comunicado enviado a este medio.“Está claro que la presidenta del PRO fiel al estilo de sus mejores tradiciones de ex montonera revive el odio y la violencia fascista usando los medios masivos de comunicación en su intento de mostrarse como una buena exfuncionaria. Bien vendría que la pro violenta ex ministra de seguridad del gobierno anterior pudiera explicar a las ciudadanía los espionajes ilegales, ampliamente descubiertos en su gestión; el armado de causas a opositores no solo en Entre Ríos sino también en otros lugares del país, mediante el uso de agentes de inteligencia; las relaciones de Macri con los Camaristas Borinski y Hornos, que admitieron tener relaciones sociales y jugar partidos de paddle en la quinta de Olivos con el ex presidente; las escuchas inconstitucionales y el uso de la Policía Federal para satisfacer fines político de su sector, entre tantas felonía inconstitucionales y antidemocráticas cometidas durante su gestión”, resaltaron desde el Movimiento de Unidad Radical.