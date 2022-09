Con la exposición de Massa, comienza el debate del Presupuesto 2023

La Cámara de Diputados abrirá este miércoles en comisión la discusión del Presupuesto 2023 con la presentación formal que hará el ministro de Economía, Sergio Massa, quien explicará las variables macroeconómicas proyectadas por el Gobierno de un aumento del 2 por ciento del crecimiento del PBI, un déficit del 1,9 por ciento y una inflación promedio del 60 por ciento.



Será el primer Presupuesto que se trata en la gestión de Massa, que buscará con su estilo conciliador alcanzar los acuerdos con los bloques parlamentarios para que este año se apruebe la ley de gastos y recursos, luego de que se haya rechazado el año pasado.



Un dato distintivo que tendrá el debate será que vendrán a exponer además de los secretarios del Ministerio de Economía, la mayoría de los ministros y funcionarios de áreas estratégicos de la AFIP, Anses, Aduana y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, como pedía Juntos por el Cambio.



El bloque del Frente de Todos -que preside Germán Martínez- confía en que el perfil político de Massa permitirá alcanzar los acuerdos con los bloques provinciales y los radicales que manejan gobernaciones como Jujuy, Mendoza o Corrientes, para sancionar ese proyecto el 26 de octubre.

El oficialismo debe enhebrar consensos con bloques de la oposición ya que es la primera minoría y cuenta con 117 votos, con lo cual requiere de al menos una docena de votos para asegurarse una mayoría para aprobar en general y en particular esta iniciativa estratégica. La agenda El esquema de tratamiento para la principal ley del año fue acordado el martes pasado en una reunión encabezada por la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, con los bloques parlamentarios del oficialismo y la oposición.



Por lo pronto, el debate de la ley de gastos y recursos comenzará en la comisión de Presupuesto -que encabeza Carlos Heller- el miércoles a las 14 con la presentación de Massa, que hará en una reunión que se celebrará en el Salón "Delia Parodi".



Allí explicará los datos centrales del proyecto de Presupuesto que contempla un gasto total de casi 29 billones de pesos, un crecimiento de la economía del 2 por ciento, una inflación promedio del 60 por ciento, y reducir el déficit fiscal del 2,5 al 1,9%.



Un dato distintivo es que más del 65 por ciento de los fondos se destinarán a gastos sociales incluidos el pago de los diferentes planes de asistencia, así como las jubilaciones y pensiones.



Tras la presentación de Massa, ese mismo día a las 16 los legisladores se trasladarán al Anexo C donde expondrán y responderán preguntas de los legisladores del oficialismo y la oposición todos los secretarios del Ministerio de Economía.



Se trata de los secretarios de Hacienda, Raúl Rigo; de Finanzas, Eduardo Setti; de Industria y Desarrollo Productivo, José de Mendiguren; de Agricultura, Juan José Bahillo; y de Energía, Flavia Royon.



En caso de no poder completar todos los secretarios sus informes, se pasará a un cuarto intermedio hasta el jueves para completar las exposiciones de los funcionarios del Palacio de Hacienda.



En esa misma jornada está previsto también que brinden informes los titulares de AFIP, Carlos Castagneto; de Aduana, Guillermo Michel, y de Anses, Fernanda Raverta, y posiblemente ese día o la semana siguiente el presidente del Banco Central, según informaron fuentes parlamentarias.

El turno de los miembros del Gabinete Nacional será el martes 4 de octubre y allí se presentarán los ministros de Trabajo, Claudio Moroni; de Transporte, Alexis Guerrera; y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, de Salud, Carla Vizziotti, de Educación, Jaime Perczyk, y de Desarrollo Social, Juan Zabaleta.



En caso de no poder concluir los ministros sus informes lo harán el jueves 6 de octubre que será la última reunión de la ronda de consultas, según el esquema diagramado por el oficialismo.



Télam.