Entre Ríos y Uruguay homenajearon a Artigas y llamaron a profundizar integración

Resaltó la vigencia del ideario del líder oriental, y llamó a profundizar la integración de Argentina y Uruguay.



En el marco del 172 aniversario del fallecimiento de Artigas, Paysandú y Concepción del Uruguay desarrollaron un acto en el que se descubrió una réplica del retrato de Artigas que la provincia de Entre Ríos había donado a esa ciudad uruguaya en 1959, y que fuera quitado por la dictadura. La pieza permaneció desaparecida hasta que fue hallada en mal estado. Por la tarde, se llevó a cabo la inauguración de un mural y el descubrimiento de una placa recordatoria en La Histórica.



“Artigas tiene una fuerte presencia en Entre Ríos. Es parte de nuestra historia y de la patria grande porque trascendió naciones, como también lo hicieron José de San Martín y Simón Bolívar”, afirmó Bordet durante el acto que se desarrolló en la Municipalidad de Paysandú, y propuso que el federalismo que impulsó Artigas “tiene que impregnar la integración cultural e histórica que unos une”.



Por otra parte, el mandatario entrerriano destacó la presencia de descendientes de Artigas en la provincia, y recordó que “su hijo, Santiago Artigas, fue jefe político de la ciudad de Concordia al ser jefe de policía”. “Falleció en Concordia y estuvo en el Cementerio de la ciudad hasta 1950. Luego sus restos fueron trasladados a Paysandú", destacó.



“Hay una historia que debemos poner en valor. Nuestra identidad se forjó en aquella gesta federal, que continuó de distintas maneras, siempre viviendo en libertad, democracia y con las ideas de aquellos caudillos federales”, resaltó Bordet.



En esa línea, se remontó al retorno de la democracia en Argentina, en 1983, y la celebración que llevó a cabo el pueblo de Salto por esto. Además, recordó el compromiso democrático entre ambos países y ciudades fronterizas, en 1984, y el discurso que brindó Wilson Ferreira Aldunate en Concordia cuando estaba proscripto y exiliado.



Sobre el final, Bordet sostuvo que "renovar este compromiso significa afianzar estos lazos”. Se reconoció “un agradecido” al pueblo uruguayo. Valoró haber realizado estudios de posgrado en la Universidad de La República, y enfatizó: “siempre me he sentido parte de este proceso de integración”.



“Este evento es un escalón más en el proceso de integración que tenemos que seguir dando más allá de las coyunturas económicas. Hay una misión mucho más importante que es fortalecer estos vínculos y hacer presente el pensamiento federal de general Artigas", concluyó Bordet.



Integración: pasado, presente y futuro



Por otra parte, el mandatario sostuvo que "estar en Paysandú implica dar un paso más en este proceso de integración”. Destacó que conoció al intendente, Nicolás Olivera, cuando no ocupaba ningún cargo público “pero ya estabas participando del Comité para la Hidrovía, que más tarde fue el Comité de Cuenca”, dijo en referencia al anfitrión del acto.



Dijo que la creación del Comité en el año 2010 “marcó un antes y un después en las relaciones institucionales de ambas márgenes del río Uruguay”, y que participó de ese ámbito como intendente de Concordia.



"Si miramos para atrás desde aquel 2010, conseguimos mucho. Logramos el objetivo principal, que era el dragado del río Uruguay, fundamentalmente de los puertos de Fray Bentos, Concepción del Uruguay y Paysandú. Además, a través de CARU, estamos en el proceso para contar el mantenimiento necesario”, puntualizó y valoró el objetivo de llevar el dragado a 45 pies.



Sin embargo, subrayó que a partir de la reunión originaria, que tenía como propósito el dragado del río Uruguay, "se dispararon distintos procesos de integración que tienen que ver con lo turístico, con lo cultural, con los social, con lo humano”, y llamó a poner en valor la “fuerte identidad que tenemos como pueblo”.



El acto



La actividad comenzó con las palabras del historiador uruguayo, Andres Oberti, seguido por los intendentes de Paysandú, Nicolás Olivera, y de Concepción del Uruguay, Martín Oliva. El cierre estuvo a cargo del gobernador Bordet.



Oliva señaló que la jornada constituye "un justo homenaje” a la figura de Artigas y que entre su ciudad y Paysandú “hay una hermandad que trasciende cualquier figura institucional”.



Luego mencionó que "en nuestra ciudad, desde hace muchos años, la figura de Artigas está presente en uno de nuestros principales bulevares que se está poniendo en valor, con ayuda del gobierno de la provincia. Allí está el primer monumento que en Argentina se emplazara de la figura de Artigas".



Asimismo, Olivera agradeció la presencia del gobernador Gustavo Bordet: “Es un tremendo y enorme honor tenerlo en la casa de gobierno en el departamento Paysandú”. “Es significativa tu presencia en estos momentos”, enfatizó.



El intendente de Paysandú expresó que el gobernador Bordet “es un hombre de una vocación tremendamente integracionistas”, y remarcó que “la integración es una de las cuestiones a las que siempre debemos dar atención y por la que debemos pelear”.



Presencias



Acompañaron al gobernador, la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Ávila, y los intendentes de Concepción del Uruguay, Martín Oliva; de Colón, José Luis Walser; y de Villa Elisa, Susana Lambert. En tanto, por Uruguay, participaron los intendentes de Río Negro, Omar Lafluf; y de Salto, Andrés Lima Proserpio. Además, participó el historiador uruguayo Andres Oberti.