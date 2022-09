Juicio por la causa Vialidad: las frases más destacadas de Cristina Kirchner

Cristina Kirchner hizo este viernes su alegato en el juicio por la causa Vialidad. Al cabo de casi una hora y media de exposición, la vicepresidenta expuso lo que, a su criterio, serían las inconsistencias de la acusación y las mentiras de los fiscales.Además, explicó por qué cree que es disparatado, en términos jurídicos, que haya sido sentada en el banquillo de los acusados. También, esgrimió lo que, a su juicio, es la connivencia de sectores del Poder Judicial con el macrismo y se refirió al atentado que sufrió.A continuación, los puntos centrales de su presentación ante el tribunal, las principales definiciones y las frases más relevantes:-“Se me negó el derecho de defensa. Si no fuera abogada estaría en estado de indefensión”.-“Mis abogados desmontaron las mentiras de los fiscales Luciani y Mola”.-“No se puede creer cómo y por qué se ha llevado adelante este juicio”.-“Pediré que se extraigan testimonios de las mentiras de los fiscales”.- “Tuve que soportar 25 tapas de diarios”.-“Escuchamos al fiscal Luciani en intervenciones artísticas, grandilocuentes”.-“Fiscales y jueces juegan en la quinta de Macri”.-“Estamos ante un claro caso de prevaricato”.- “Luciani y Mola mintieron en el alegato final”.-"Nada puede entrar en contradicción con la Constitución".-"La acusación de Luciani y Mola viola el artículo 1 de la Constitución".-"Fuimos elegidos por el pueblo, nunca podemos ser una asociación ilícita".-"Nadie puede tomar seriamente esta acusación".-“Esta acusación de asociación ilícita no tiene ni pies ni cabeza y es inconstitucional antirrepublicana y antifederal”.-“Los fiscales violaron tres veces la Constitución”.-"Si me dan a elegir entre esta Constitución, en la que yo participé, y la de Alberdi, me quedo con la de Alberdi".-"La fiscalía puso como pruebas de los delitos decretos de necesidad y urgencia aprobados por el Parlamento. Todos los actos emanados de un órgano constitucional se presumen legítimos".-"Nadie declaró inválida ninguna licitación".-"Este juicio no tiene andamiaje constitucional, es un disparate".-"Han traído de los pelos este juicio porque a la que tenían que traerme de los pelos era a mí y para eso trajeron de los pelos a la Constitución, al Código Civil, a la jurisprudencia, al sentido común, a todo".-"Esto complica a un país, lo torna poco serio".-“Vivo en estado de sitio permanente porque mis garantías constitucionales están suspendidas desde el 10 de diciembre de 2015”.-“Nos bombardearon en el 55, nos desaparecieron en el 76 y ahora, como cambiaron los métodos, acá estamos”.-“Mi despacho fue destruido y ninguna fuerza lo impidió".-"A partir del 1 de septiembre me di cuenta que puede haber otra cosa. Desde el ámbito judicial se da licencia social para que cualquiera pueda pensar y hacer cualquier cosa".-"La única puerta que se conoce en la Argentina es la de Juncal y Uruguay, ahí donde me quisieron pegar el tiro".-"Nadie puede pensar que esa banda (la del atentado) planificó lo que me hicieron".-"No hay tres toneladas de pruebas, lo que sí hay es 30 toneladas de tapas de Clarín, La Nación y alguna otra publicación semanal y se va estigmatizando a una persona".-"Así como vamos vamos mal y la Argentina así no sale con este Poder Judicial".-“¿De qué impunidad hablan? Tengo 5 causas de asociación ilícita. Si quieren impunidad miren para otro lado. Yo me siento en estado de indefensión".-"Los abogados del jefe de esta banda eran asesores de un senador que se sienta a 20 metros de mí. Me siento en estado de indefensión con este país y con este Poder Judicial. ¿Cómo se sentiría usted, doctor Gorini?".Fuente: (Página12)