Habrá asamblea por la falta de reglamentación de la Ley de Enfermería

Un mes antes de que la Ley de Enfermería cumpla un año, los trabajadores y trabajadoras del sector se van a reunir y no precisamente para organizar festejos. El martes 27 de septiembre, habrá una asamblea en el Hospital San Martín porque sin reglamentación, los alcances de la ley 10.930 no se han podido efectivizar.



"Desde noviembre del año pasado, UPCN tuvo una participación activa en la comisión de reglamentación con propuestas y es público que hemos alzado la voz para reclamar por las demoras e indefiniciones. Si bien se ha avanzado con algunos artículos, del tema central que es el salarial no tenemos novedades. Las autoridades hace meses, se mantienen en silencio respecto de este punto, y no hay ninguna señal que permita pensar que en el corto plazo algo va a cambiar", dijo la Secretaria Gremial, Carina Domínguez, al referirse a la situación.



La dirigente señaló que "se van pasando responsabilidades de un ministerio a otro, pero lo cierto es que no sabemos cuál es la intención ni cuándo se va a definir este proceso".



Si bien la comisión creada por la misma Ley 10.930 para la reglamentación mantenía reuniones periódicas, Domínguez informó que "hace varias semanas no se reúne esperando, por un lado, que el área Legal del Ministerio de Salud redacte la reglamentación del articulado, pero también porque falta definir criterios y aplicación respecto del escalafón y los distintos adicionales que contempla la ley", remarcó.



"El 27 de octubre se va a cumplir un año de la sanción; un año de aquella fecha en la que todos celebrábamos que iba a haber una mejora para Enfermería y por desidia del gobierno, aún no ha tenido impacto en la realidad de los trabajadores. Está ocurriendo lo que venimos queriendo evitar desde los primeros meses del año, con reclamos, con pedidos públicos de definiciones", insistió Domínguez.



"Que el Ejecutivo promulgue una ley y no se ocupe a través de sus funcionarios a reglamentarla para hacerla operativa es un engaño a los trabajadores. Sin dudas, esto afecta el trabajo de buena fe, la confianza, y es una advertencia con relación a otros proyectos que tienen pendiente el trámite legislativo. Esta situación nos obliga a que cada vez que pretendamos una ley para los trabajadores evitemos la intervención del Ejecutivo en la letra chica de la reglamentación, porque evidentemente no lo hace", lamentó.



"Al final, le vamos a dar la razón a algunos legisladores de la oposición que plantearon en su momento que esperaban que no pasara con la Ley de Enfermería lo mismo que con el Régimen jurídico, cuya reglamentación se dilató en el tiempo", concluyó la Secretaria Gremial.