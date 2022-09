El Senado nacional debate la ampliación de los integrantes de la Corte Suprema

En medio de las críticas de la oposición y sin la presencia de la vicepresidenta Cristina Kirchner, el Senado sesiona para debatir la ampliación de la cantidad de integrantes de la Corte Suprema de Justicia para llevar el número de sus integrantes a 15.Previo a la exposición de la ex mandataria ante la Justicia por la causa Vialidad, la presidenta provisional de la Cámara alta, Claudia Ledesma, inició minutos antes de las 15 la sesión especial en la que el oficialismo tratará de darle media sanción al proyecto.En medio de intensas negociaciones, el Frente de Todos buscó consensuar internamente y con aliados un nuevo texto, aunque tiene casi nulas chances de avanzar luego en la Cámara de Diputados, donde la oposición la rechazará.Por la resistencia al proyecto de reforma para ampliar la Corte Suprema a 25 miembros, que ponía en peligro la media sanción del Senado, el oficialismo cedió en las pretensiones y a último momento modificó la redacción del texto acotando a 15 integrantes la composición del máximo tribunal de Justicia.Si se aprobara la iniciativa en ambas cámaras, y se completara la integración con la designación de nuevos magistrados, el órgano pasará a contar con 11 integrantes adicionales, ya que si bien la ley actual establece una composición de cinco miembros, quedó reducida a cuatro desde la renuncia en noviembre del año pasado de la jueza Elena Highton de Nolasco.El titular de la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, Guillermo Snopek, defendió el proyecto y afirmó que el debate se extendió por "seis meses"."Escuchaba que solo le interesan a la política estos temas, y no, esto es confundir: hacemos lo que tenemos que hacer. La responsabilidad de legislar, y es tema de este Congreso el tema de la Corte", aseguró el jujeño, que cuestionó la falta de mujeres en en el tribunal.Y expresó: "Hoy la sociedad tiene un fuerte planteo hacia la justicia y eso es grave. Tenemos que confiar, ya que hay que ir un paso para adelante; no nos tenemos que ceñir a discusiones que no nos lleven hacia ningún lado, sino buscar algún factor común con quienes nos demandan".Por Juntos por el Cambio, el senador nacional Martín Lousteau cuestionó: "Hoy estamos debatiendo esto, lo que ustedes quieren, como quieren, y no lo que hay que debatir"."Una reforma judicial que iba a costar miles de millones de pesos, después hablamos de si las PASO son caras o no. Después estuvimos discutiendo una reforma al Ministerio Público Fiscal, pero todavía ni siquiera se ha puesto a consideración el pliego que envió el presidente, de su propio candidato", resaltó el legislador."Hoy mientras la inflación corre al 7% mensual -135 anual, récord desde la hiperinflación de fines de los 90-, nuestro debate consiste en ampliar la Corte Suprema", agregó Lousteau.