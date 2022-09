UPCN realizó una asamblea en el Ministerio de Desarrollo Social

Dirigentes del Sindicato informaron a los trabajadores acerca de lo conversado en la reunión con la Ministra Marisa Paira que tuvo lugar el viernes pasado, donde se reclamó principalmente “que se cumpla con el pase a planta permanente y estabilidad que está demorado. La asamblea expresó que, si no hay novedades, el 1 de octubre se iniciarán medidas de fuerza”.



El tema central de la reunión “fue comenzar con un planteo al Gobierno provincial para sincerar el salario de las y los trabajadores del Ministerio de Desarrollo. La mayoría de los agentes están cobrando horas extras que son adicionales encubiertos y deberían formar parte del sueldo. Esta situación alcanza a distintas áreas del organismo entre las cuales están: Administración, Contable, Políticas Alimentarias, Dirección de Comedores, Prensa, Deportes, entre otras”.



Además, se tomó la decisión de comenzar un plan de lucha para resolver este reclamo. "No son solo los trabajadores los beneficiados si se soluciona esta problemática, sino que en ese caso el Gobierno también se beneficia. La igualdad de los trabajadores siempre es importante y lo contrario divide, genera problemas y malestar", dijo la Secretaria Gremial, Carina Domínguez.



"Si esta situación se corrige se ganan todos: el compañero que se está por jubilar, la compañera a la cual le corresponde una licencia ordinaria o por enfermedad que hoy pierde con las horas extra, es decir, sería una conquista para los trabajadores", subrayó Domínguez.



"Le pedimos a las autoridades que dignifiquen a las y los trabajadores y que dejen de depender del funcionario de turno. En este caso recomponer el salario no implica más presupuesto. Sabemos que hay áreas en la misma situación, pero por este Ministerio empezamos", expresó la dirigente y concluyó la asamblea dando un mensaje a los trabajadores: "Organizados con el Gremio podemos lograr esta reivindicación, no nos pueden dejar siempre con las manos vacías".



Por último, se definió que se convocará una asamblea más amplia y será el lunes 26 de septiembre.