Emitieron dictamen de mayoría para prorrogar la vigencia de varios impuestos

El oficialismo emitió en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado un dictamen de mayoría al proyecto de ley que prorroga por cinco años la vigencia de los impuestos a las Ganancias, a los Débitos y Créditos Bancarios, conocido como Ley del Cheque, y del Monotributo, Capital de la Cooperativa y adicional de Cigarrillo que vencen a fines de 2022 y representan el 32% de la recaudación impositiva.



De ese modo, la iniciativa, que fue aprobada la semana pasada por Diputados, está lista para ser debatida en el pleno del Senado dentro de siete días.



La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo propone la extensión por cinco años de los impuestos de Ganancias y el Cheque, el Monotributo, de capital cooperativa y el adicional de Emergencia de los cigarrillos, y también mantener la vigencia hasta 2023 del Fondo para la Educación y de Promoción Cooperativa.



Otros de los impuestos que el Gobierno quiere extender son las asignaciones específicas en el IVA, como el impuesto a los pasajes al exterior previstos en la ley 25.997 con el cual se sostiene el Fondo Nacional del Turismo.



La extensión de estos impuestos es fundamental para el Gobierno nacional porque se trata de un conjunto de tributos cuya recaudación es vital para sostener las políticas públicas de la Nación y las provincias, debido a que la mayoría de ellos son coparticipables.



Este paquete de impuestos fue prorrogado a fines de 2017 durante el Gobierno de Mauricio Macri por el término de cinco años y ahora el Poder Ejecutivo propone extenderlo otro lustro.



El dictamen de mayoría contó con la firma de los legisladores del oficialismo que integran comisión.



La oposición, por su parte, en línea con lo que sucedió en la Cámara de Diputados, presentó un dictamen de minoría en el proponen modificaciones en el impuesto al Cheque y subir el piso de Bienes Personales, entre otras cuestiones.



En la apertura de la reunión, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, el oficialista riojano Ricardo Guerra, dijo que “estos impuestos van a significar en el Presupuesto 23 un monto equivalente al 8 por ciento del PBI”.



Guerra advirtió que “de no prorrogarse, esto provocaría una caída de la recaudación de alrededor del 35 por ciento”.



Por la oposición, el senador porteño Martín Lousteau dijo que Juntos por el Cambio “tiene la responsabilidad de no desfinanciar al Estado”, tras lo cual agregó que “en una actitud que tuvimos durante nuestro gobierno tenemos que tender a la baja de impuestos”.



“Creemos que bienes personales que se subió durante la emergencia, debería revertir a los niveles anteriores. Y al Impuesto al Cheque, a través de un acuerdo político, deberíamos empezar a hacer que sea tomado a cuenta de Ganancias”, agregó Lousteau.



El jueves pasado, la Cámara de Diputados aprobó y envió al Senado el proyecto de ley que contempla la prórroga por cinco años de estos tributos.



En la votación en general, la iniciativa sumó 129 votos a favor, ya que al FDT se sumaron los respaldos de los diputados de Provincias Unidas, Interbloque Federal, Movimiento Popular Neuquino.



De manera negativa se pronunciaron 100 legisladores, en su mayoría de Juntos por el Cambio.



Las abstenciones, por su parte, fueron 18.



Al someter el proyecto a la votación en particular la prórroga de los impuestos, propiamente dicha, obtuvo 129 votos a favor y 118 en contra; y las asignaciones específicas para la utilización de los tributos sumó 235 positivos y 10 negativos, ya que casi la totalidad de Juntos por el Cambio acompañó en esa instancia.



En la Cámara de Diputados el debate de la prórroga de impuestos se dio luego de la aprobación del Consenso Fiscal 2022.