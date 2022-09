“Lo de las PASO es un debate abierto, pero tengo la cabeza en otros problemas”

El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que la posible suspensión de las PASO el año próximo es un "debate que está abierto", pero aclaró que en estos momentos está preocupado por "otros problemas".



"Es un debate que está abierto", respondió el Presidente cuando fue consultado en Houston, Texas, sobre la posibilidad de que las primarias sean suspendidas el año que viene, como reclaman algunos sectores del Frente de Todos (FdT), principalmente los gobernadores.



De todos modos, dijo que prefería no opinar al respecto porque en estos momentos está preocupado en "otros problemas".



"No estoy pensando ni en las PASO, ni en reelecciones, ni en cuál es la coyuntura política y personal, ni de mi espacio político. Estoy pensando en cómo sacar adelante los problemas que tenemos, y que son muchos y todos los días se agravan, porque el mundo cada día está más difícil", se explayó el mandatario al dialogar con los medios que siguieron a la comitiva argentina en estados Unidos, entre ellos Télam.



Fernández sostuvo además que "no tiene mucho más para agregar" a lo que dijo el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, al plantear que es un "debate que se ha abierto" pero que hay que ver "cómo evoluciona".



"La verdad es que yo tengo otras prioridades hoy en día", insistió. (Télam)