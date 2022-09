Frigerio y Gainza recorrieron juntos un centro de apoyo escolar en Paraná

El Diputado Nacional, Rogelio Frigerio, y el referente de Juntos por el Cambio de Paraná, Emanuel Gainza, recorrieron juntos uno de los centros de apoyo escolar que el Ex Concejal tiene en marcha en la capital provincial. El programa de asistencia educativa es ejecutado por voluntarios y se complementa con viandas con contenido nutricional para los alumnos y sus familias.La visita tuvo lugar en uno de los centros ubicado en calle Churruarín al 1900, barrio Güiraldes (ex barrio municipal).Hace unas semanas, Gainza y su equipo pusieron en marcha una red de 12 puntos de apoyo escolar ubicados en distintos barrios de Paraná con el objetivo de ayudar a los chicos a que hagan sus tareas y fortalezcan contenidos pedagógicos. Cada uno de esos comedores, reciben a su vez, viandas que fueron diseñadas por nutricionistas para garantizar que los chicos crezcan sanos y con los nutrientes necesarios para desarrollarse.“Quiero destacar y agradecer a los más de 100 voluntarios que están participando en este programa y que deciden donar horas de su tiempo para ayudar en la educación de los chicos, en cocinarles un plato de comida con nutrientes y además en brindarles una gran contención emocional. Con Rogelio coincidimos en que el único camino para salir de esta crisis de valores, social y económica, es a través de una mejor educación, la promoción del trabajo y la cultura del esfuerzo”, aseguró Gainza.Además del aporte de las viandas, también se entrega un material gráfico elaborado por nutricionistas con recomendaciones para la compra de alimentos nutritivos y sugerencias de recetas para que los padres de los chicos puedan realizar en sus casas.Gainza agregó que “otro de los objetivos es poder trabajar, no sólo con los chicos, sino también con los padres, para colaborar en el aprendizaje de hábitos de alimentación que al momento de cocinar tengan en cuenta todos los alimentos de un buen plato de comida, y que además de ser accesible, también sea sano y nutritivo, en especial pensando en el crecimiento y desarrollo de los chicos”.