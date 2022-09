Descontarán un “aporte solidario” a estatales y docentes no afiliados a gremios

El acuerdo paritario salarial que cerraron los sindicatos de la Administración Pública -la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN)- y los gremios docentes -la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magistesrio de Enseñanza Técnica (Amet), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop)- incluye la aplicación de una cuota solidaria a descontar de los salarios de los empleados no afiliados. Será un aporte que se realizará por única vez.



El aporte irá a cada uno de los gremios firmantes del acuerdo paritario. Fue aceptado por el Gobierno y está contemplado en las leyes paritarias.



El acta acuerdo que firmó el Gobierno el 15 del actual con ATE y UPCN así lo establece.



Dice: “Los gremios firmantes del acuerdo solicitan la aplicación del artículo 92° de la Ley 9.755 con los haberes del mes de septiembre con la misma metodología aplicada en oportunidad de la liquidación de los haberes del mes de marzo del corriente año”.



Ese aporte será, al igual que en la paritaria de marzo, del 2%. Y por única vez.



El artículo 92° de la Ley N° 9.755 -Marco de Regulación del Empleo Público de la Provincia de Entre Ríos- prevé cuotas de solidaridad a cargo de los empleados, con validez obligatoria para no afiliados y a favor de las asociaciones participantes de la negociación colectiva. “Las cláusulas de los acuerdos por las que se establezcan cuotas de solidaridad a cargo de los empleados y a favor de la asociación participante en la negociación, tendrán validez tanto para los afiliados como para los no afiliados, en los términos de la Ley Nº 23.551 y de la Ley Nacional de Convenciones Colectivas de Trabajo”, dice esa norma.



Del mismo modo, el acta paritaria salaria que el Gobierno firmó con los cuatro sindicatos docentes, el lunes 19, estableció un aporte solidario del 2% de parte de los no afiliados a las organizaciones sindicales.





La Ley de Paritaria Docente N° 9.624 establece en su artículo 14°: “Las cláusulas de los Acuerdos por las que se establezcan cuotas de solidaridad a cargo de los empleados y a favor de la Asociación participante en la negociación, podrán tener validez tanto para los afiliados como para los no afiliados, en los términos de la Ley Nº 23.551 y de la Ley Nacional de convenciones Colectivas de Trabajo”.



“Respecto de la cuota de solidaridad solicitada por las entidades gremiales, los representantes del CGE aceptan en el marco del artículo 14° de la Ley 9.624”, dice el acuerdo paritario que se firmó en la Secretaría de Trabajo, según publica Entre Ríos Ahora.