Massa presentará el proyecto de Presupuesto 2023 en Diputados

El ministro de Economía, Sergio Massa, concurrirá el 28 de septiembre a la Cámara de Diputados para presentar el proyecto de Presupuesto 2023, con lo cual se abrirá el debate de la iniciativa sobre los gastos y recursos previstos para el próximo año, que el oficialismo aspira a aprobar en una sesión especial el 26 de octubre.La invitación a Massa a exponer sobre esta iniciativa clave para el Gobierno nacional fue acordada esta tarde en una reunión que mantuvieron la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, y los titulares de los bloques parlamentarios del oficialismo y la oposición.Durante la reunión que contó con la asistencia de los presidentes de los principales bancadas opositoras también se acordó que tras la presentación de Massa, harán lo propio los integrantes del equipo económico, que además responderán las preguntas de los legisladores en torno al proyecto.Se trata de los secretario de Hacienda, Raul Rigo; de Finanzas, Eduardo Setti; de Producción, José de Mendiguren; de Agricultura, Juan José Bahillo; y de Energía, Flavia Royon.En las dos semanas que se extenderá la ronda de consulta también expondrán los titulares de AFIP, Carlos Castagneto; de Aduana, Guillermo Michel, y de Anses, Fernanda Raverta, y los ministros de Trabajo, Claudio Moroni; de Transporte, Alexis Guerrera; y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, entre otros.Tras concluir la exposiciones de los funcionarios comenzará el debate entre los legisladores para terminar de diseñar el dictamen que pretenden firmar el lunes 24 de octubre, de manera de poder aprobarlo en el recinto el 26 de octubre para luego enviarlo al Senado, señalaron el presidente y el secretario de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller y Marcelo Casaretto, respectivamente, en un contacto con la prensa tras la reunión de esta tarde.Los acuerdos que pueda enhebrar el oficialismo son claves para asegurarse una mayoría ya que cuentan con 117 votos propios y requieren el apoyo de al menos una docena más de legisladores, para poder garantizarse la sanción del proyecto.Esto podría suceder si logra nuevamente acuerdos con bloques provinciales, como sucedió el jueves pasado cuando se aprobó el proyecto de prórroga de los impuestos que vencen a fin de año, que ahora comenzará a ser analizado por el Senado para convertirlo en ley.El Gobierno envió el jueves pasado el proyecto de Presupuesto 2023 que contempla para el próximo año un gasto total de 29 billones de pesos, un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 2 por ciento, una inflación del 60 por ciento y un déficit primario del 1,9%.Al encuentro convocado por Moreau, que se realizó en el Salón "Delia Parodi", asistieron el vicepresidente del cuerpo, Omar De Marchi (Pro), los presidente de la bancada del Frente de Todos, Germán Martínez; de la Unión Cívica Radical, Mario Negri; de la Coalición Cívica, Juan Manuel López; del interbloque Federal, Alejandro "Topo" Rodríguez; de Evolución Radical Rodrigo de Loredo, del Frente de la Concordia Misionero, Diego Sartori.También concurrieron los integrantes de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller (FDT), en su carácter de presidente, y los secretarios Marcelo Casaretto (FDT), Victor Romero (UCR), Paula Olivetto (Coalición Cívica), e Itai Hagman (FDT).Además se sumaron los legisladores del FDT Paula Penacca y Sergio Palazzo, los diputados de izquierda Nicolás del Caño y Romina del Pla; Silvia Lospennato, de JxC; José Luis Espert, de Avanza Libertad; e Ignacio García Aresca, de Córdoba Federal.Heller no descartó la posibilidad de invitar también a que expongan al presidente del Banco Central, Miguel Angel Pesce, y directivos de empresas estatales como solicitó la oposición."Como que no va a existir la posibilidad que venga Pesce si ya lo hizo en una reunión cuando se trataron los proyectos sobre los créditos UVA. Lo vamos a invitar pero hay una potestad de venir o no venir, no es un funcionario del Poder Ejecutivo", sostuvo Heller.Desde la oposición, Negri dijo a los periodistas que "el oficialismo quiere sesionar el 26 de octubre, es decir más o menos en 45 días" y señaló que desde el interbloque Juntos por el Cambio pidieron "también la presencia del director del Banco Central, Miguel Pesce"."No queremos un tratamiento exprés. Tenemos predisposición pero que no quede nadie sin venir", agregó Negri.Lospennato, por su parte, dijo que también pidieron"al oficialismo que traiga a los titulares de las empresas públicas más importantes, que son deficitarias, como Aerolíneas Argentinas. Ese costo se debe prever en el Presupuesto y queremos saber a qué se debe", sostuvo.Espert, por su parte, señaló: "Si bien es cierto que el BCRA no forma parte del Presupuesto, queremos que su presidente se presente a dar explicaciones a los diputados no solo porque aparece como parte del financiamiento del déficit fiscal sino porque ha experimentado una pérdida patrimonial muy grande a raíz de la operación del dólar soja que va a ser compensada con una gran emisión de deuda del Tesoro".

Presupuesto Nacional 2023 by ELONCE Paraná on Scribd