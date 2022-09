Fernández: "Tenemos que exigir la paz para construir un mundo que nos incluya"

El presidente Alberto Fernández brindó este mediodía una conferencia, en su calidad de titular pro tempore de la CELAC, en la Universidad The New School de Nueva York, en donde afirmó: "Tenemos que exigir la paz para empezar a construir un mundo que nos incluya"."La pandemia terminó siendo una suerte de velo que se corre ante todos para dejar al descubierto el sistema injusto en el que vivimos, las carencias y las debilidades estructurales del mundo", formuló el mandatario en el coloquio Desafíos globales: una perspectiva latinoamericana, destinado a la comunidad educativa, donde además respondió preguntas de las y los estudiantes.Durante la actividad que se desarrolla en paralelo al 77º Período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), el Presidente precisó: "La pregunta que debemos hacernos es si frente a ese velo que se corrió, no tenemos el deber y la obligación ética y moral de construir algo distinto"."Si no lo hacemos entonces tanto sufrimiento no sirvió de nada", añadió al respecto y reflexionó: "Está claro y es evidente que el sistema financiero internacional concentra la riqueza en unos pocos y distribuye pobreza en millones", afirmó.Durante la conferencia, el jefe de Estado concluyó: "Tenemos una oportunidad, que debe convocar nuestra ética, que no es aprovechar las ventajas que una guerra nos da, sino exigir la paz para empezar a construir un mundo que nos incluya y que nos permita salir ganando, sin necesidad de que la muerte y la sangre se esparza por todo el mundo".La realización de foros académicos por parte de The New School tiene como objetivo brindar una perspectiva amplia sobre la situación de Latinoamérica y la región, y acerca de temas globales y hemisféricos que aumenten la atención de la comunidad y la opinión pública norteamericana sobre esa zona estratégica.En ese sentido, la CELAC juega un rol fundamental para poner el foco sobre América Latina como zona de paz libre de armas nucleares, que cuenta con recursos naturales, energéticos, minerales, alimentos, e inversiones en áreas centrales como la ciencia y la economía del conocimiento.