Alberto Fernández alertó sobre el regreso de “posiciones extremas”

El presidente Alberto Fernández alertó sobre el advenimiento de las "posiciones más extremas y los violentos" que encarnan el "peor fascismo", al participar en la sede del Consulado argentino en Nueva York de la muestra fotográfica "ESMA Memoria Argentina para el Mundo", que busca que para que la Unesco declare a ese excentro clandestino de detención como "Patrimonio Cultural de la Humanidad"."Vivimos un tiempo singular donde, una vez más, se renuevan las posiciones más extremas y los violentos, y el peor fascismo", planteó el mandatario argentino, al hacer referencia al atentado sufrido por la vicepresidenta Cristina Fernández el 1 de septiembre en su casa del barrio porteño de Recoleta, durante el discurso que brindó durante el acto que se llevó a cabo en la planta baja del Consulado, ubicado en el bajo Manhattan.Y recordó: "Si no, miren lo que le pasó a Cristina".En su mensaje, Fernández afirmó además que "el mundo no puede retroceder y volver a admitir que hechos como los que sucedieron en la ESMA pueden volver a ocurrir".

El mandatario encabezó el recorrido por la muestra como parte de la propuesta argentina para que la Unesco declare a ese excentro clandestino de detención, tortura y exterminio como "Patrimonio Cultural de la Humanidad", una instancia que tendrá lugar en junio del año próximo.Fernández señaló que el Estado argentino busca "garantizar la búsqueda de verdad y seguir reclamando justicia"."Estamos pidiendo al mundo que preste atención a un lugar emblemático de la tragedia en Argentina", dijo el mandatario sobre la ESMA, y recordó que "hace tiempo venimos trabajando para que la Unesco la reconozca como sitio de memoria".También reafirmó que "el mundo no puede retroceder y volver a admitir que hechos como los que sucedieron en la ESMA pueden volver a ocurrir", y en esa línea destacó la "inclaudicable lucha" de organismos de Derechos Humanos como las Abuelas de Plaza de Mayo.Marcó también que "de las víctimas de esta tragedia, como los hijos que se quedaron sin padres, no vi a ninguno hacer justicia por mano propia"."Lo que siempre reclamaron fue Verdad y Justicia", enfatizó y resaltó: "Nunca nadie empuñó un arma contra un genocida, y eso habla bien de la sociedad argentina y de las víctimas".Por su parte, la embajadora argentina ante la Unesco, Marcela Losardo, señaló que la exESMA "no sólo representa un pasado oscuro en nuestra historia, sino también en la historia de la lucha de todas las organizaciones de derechos humanos y un pueblo entero en busca de verdad, memoria y justicia"."Con esta nominación, Argentina claramente contribuye a la paz mundial y a evitar que tales eventos vuelvan a ocurrir. Es necesario reconocer y preservar esta trascendencia y proyección internacional, en primer lugar, porque es uno de los sitios de conciencia más representativos de desaparición forzada de personas, que posteriormente fue reconocido por Naciones Unidas como crimen de lesa humanidad", reseñó Losardo.La actividad del Presidente fue parte de la intensa agenda que desarrolla en Nueva York en el marco de su participación en la 77° Asamblea General de la ONU, donde mañana por la tarde pronunciará su discurso ante el concierto de las naciones.Del acto en el Consulado argentino en Nueva York participaron también el presidente de Perú, Pedro Castillo; el canciller argentino, Santiago Cafiero, y su par peruano, César Landa; el embajador en Estados Unidos, Jorge Argüello; los ministros de Educación y Seguridad, Jaime Perczyk y Aníbal Fernández, respectivamente, y la embajadora permanente ante la ONU, María del Carmen Squeff, entre otras personalidades. (Télam)