Bernabé: “Proponemos una comisión abierta y participativa para los afiliados”

El próximo viernes 14 de octubre el Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná llevará a cabo las elecciones para renovar sus autoridades. Competirán tres listas: la Verde que lleva como candidato al actual secretario General, Daniel Ruberto; la Celeste y Blanca que propone como candidato a Rubén Bernabé y la Naranja que tiene como candidato a Rubén Martínez.Hay 3.029 afiliados activos y 288 jubilados en condiciones de votar.Rubén Bernabé, dialogó en el programa, que se emite pory dijo que “nuestra agrupación está formada hace cuatro años, donde venimos marcando discrepancia con la actual conducción. Creemos es individualista y unipersonal, y desde ahí nos propusimos devolver el sindicato a sus verdaderos dueños, los trabajadores”.“Nos propusimos que la comisión directiva sea abierta a los afiliados, con participación, donde cada uno pueda estar y ver cuáles son los destinos de los fondos de los aportes solidarios que realizan. Queremos cambiar el eje y tenemos que comenzar a rediscutir un nuevo convenio colectivo de la actividad, que va a cumplir 50 años y no refleja la realidad de nuestro sector, para poder tener mejor condiciones laborales y salarios”, dijo.En ese sentido, agregó que los salarios “quedaron por debajo de la línea de pobreza”. “Se pactó un aumento del 59%, en todo el año, y la inflación ya está en un 56%. Tenemos que comenzar de nuevo y por es necesario reconstruir la figura del delegado gremial, porque en muchas empresas no existe y es una pieza fundamental para luchar por el salario”.El candidato de la lista Celeste y Blanca, hizo referencia al planteo del horario corrido que le hacen los trabajadores: “algo que quieren”. Seguidamente, agrego que “Vamos a gestionar, ante los representantes de las empresas, una prueba piloto donde se contemple una justa composición de parte: en verano que haya horario cortado, pero en invierno implementar el horario corrido”.“En la pandemia se probó y en algunos rubros funcionó muy bien. Tenemos que cambiar la cultura de compra de los paranaenses”, indicó.Sobre este tema, Bernabé dijo que “por ley debemos atender a los monotributistas, que aportan $1.775 por mes, mientras que nuestros afiliados aportan el 9% de su salario, y son cerca de $11.000. Entonces hay un principio de injusticia, pero tenemos la obligación de darle la misma atención”.En ese sentido, el candidato señaló que intentarán “plantear una cuestión distintiva, por un tema de justicia por los aportes que realizan cada una”.“Las prestaciones se cumplen y lo fundamental es que, en el segundo nivel de atención, los afiliados no tienen ningún gasto. Es una obra social que tiene buenas prestaciones”, remarcó.El candidato a presidente, señaló que “nuestro sindicato es un buen prestador de servicios. Tenemos la obligación de devolverle a los afiliados, en beneficios concretos, el aporte solidario que realizan todos los meses”.“Queremos realizar una fuerte acción social que devuelva en salario diferido. Pensamos volver a implementar los bolsones para la ayuda primaria y secundaria. Implementar un apoyo escolar para aquellos los padres que trabajan todo el día y gestionar becas universitarias, entre otras cosas”, informó.Con respecto a los jubilados, Bernabé aseveró que “fueron olvidados en los últimos años”. Rapidamente, anticipó: “queremos generar espacios y oportunidades para que tengan actividades de recreación y confraternidad. Tenemos beneficios concretos para ellos”.“Además, Creo que estamos con la capacidad económica suficiente para reconocer una ayuda solidaria para aquellos que estén por debajo del 70% del vendedor B. Ofrecerles una mayor cobertura en medicamentos, entre otros”, finalizó.