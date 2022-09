Ayelén Acosta lanzó su precandidatura a la intendencia de Paraná

Este lunes se lanzó la precandidatura a intendente por Paraná, de la diputada provincial (PRO) Ayelén Acosta, con el slogan “Hagamos Equipo”.

En el lanzamiento estuvo. Además, y en una nueva modalidad de acto político, recibió el llamado y el apoyo de dirigentes como Patricia Bullrich, Jorge Macri (ministro de Gobierno de CABA) y Anita Martínez (candidata a intendenta de Rosario).Con la modalidad de entrevista, la dirigente política paranaense, dio a conocer los ejes en los que basará su precandidatura.Rogelio Frigerio, presente en el acto para acompañar a Acosta, aseguró que llegó hasta Paraná “para acompañar un plan de transformación para la ciudad, que va en línea con el plan de transformación para Entre Ríos que estamos construyendo con muchos equipos a lo largo y a lo ancho de la provincia”.Por su partele expresó a la dirigente de Paraná que “se suma, acompaña y está junto a Acosta” y le desea “los mayores éxitos”, dijo la candidata a intendenta por Rosario.En uno de los tramos de la entrevista, Ayelén Acosta destacó que como iniciativa para Paraná, propone a través de su precandidatura “generar una guardia urbana para prevenir delitos, es sin armas; tuve la experiencia enorme en el municipio bonaerense de Vicente López que me generó esta idea de poder ver, desde un municipio que estaba gobernado por 30 años por una misma persona, que cuando hay decisión política se puede transformar la realidad, Jorge Macri lo hizo y yo fui parte”.En tanto,Ayelen Acosta, en diálogo con, mencionó que busca “construir una Paraná que queremos planificar, que nos merecemos y tenemos que potenciar”.“Nos comprometimos a dar este paso para”, aseveró.En cuanto a la propuesta de gobierno dijo: “Queremos que los vecinos se involucren. Por eso recorremos barrios, instituciones, comercios, visitamos vecinos. Es importante tomar las ideas de otros municipios que han sido exitosas y han generado cambios sustanciales dentro de sus ciudades. Tuve la experiencia de trabajar en Vicente López, eso me dio la impronta para poder decir que cada uno puede comprometerse desde su lugar, cuando hay decisión política, cuando tenemos una visión de a dónde queremos ir como ciudad, qué queremos proyectar. Cuando hay decisión política y se hacen en equipo, se generan cambios”.“Hay una deuda en el ámbito nacional, provincial y local, no se puede entender que en pleno siglo XXI aún los gobiernos no hayan generado un plan ambicioso de servicios básicos, como el agua y las cloacas. Es una situación recurrente en los barrios de Paraná. Otro de los temas que se plantean es la inseguridad; no tenemos que normalizar las situaciones de robo. La lucha contra el narcotráfico es un tema que desde lo legislativo también venimos trabajando; creemos que desde el gobierno nacional, provincial y municipal que estamos armando (como propuesta) tiene que tener un trabajo serio de planificar para combatir un flagelo que desde hace muchos años viene avanzando en la Argentina”, destacó.Además puso relevancia en que “muchos nos manifiestan respecto de los problemas de las adicciones, vamos a trabajar en eso en conjunto con provincia y nación. Tampoco hay una política clara en lo que es salud ni tampoco en lo que es educación. En eso vamos a trabajar en conjunto con provincia y Nación de generar mayor oportunidades para nuestros jóvenes. Buscamos además un municipio que genere reglas claras a quienes quieran invertir y además con la necesidad de bajar los impuestos para aquellos que quieran generar su propio emprendimiento, que puedan llevar adelante sus sueños, que puedan crecer”.