“América Latina necesita estructura para poder afianzar la senda de crecimiento”

Política El embajador Argüello confirmó la reunión bilateral de Fernández con Biden

Política El presidente Fernández se reunió con la directora del FMI en Nueva York

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy en Nueva York que "el desarrollo sostenible solo es posible si nos desarrollamos en una economía donde impere la justicia social, un sistema que integre y no disocie", al participar del seminario "Muchas Voces, una región: América Latina y el Caribe trabajando en la agenda 2030", organizado por la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina."Necesitamos un banco de desarrollo porque América Latina necesita financiar mucha estructura para poder afianzar la senda de crecimiento", destacó el mandatario, al tiempo que afirmó: "Como presidente pro tempore de CELAC les garantizo que hay, por encima de cualquier ideología de gobierno, una decisión cierta de América Latina y del Caribe de unir esfuerzos para afrontar el futuro".Acompañado por el presidente Ejecutivo de CAF - Banco de Desarrollo de América Latina, Sergio Díaz-Granados, el mandatario explicó que "América Latina es una región de paz, que no es poco en los tiempos que vivimos, y tiene los recursos necesarios para afrontar los desafíos que en el futuro el mundo nos impone. Somos una fuente de alimentos y de energía para un mundo que los está necesitando para desarrollarse".Por su parte, Díaz-Granados señaló que "el mundo en que vivimos hoy es muy diferente al que conocimos una década atrás con una pandemia de por medio", al referirse a los 10 años de CAF como Observador Permanente de las Naciones Unidas, y agregó: "El único camino para salir fortalecidos de las múltiples crisis que enfrentamos es la acción colectiva, decidida y efectiva por la sostenibilidad, el bienestar humano y el cuidado del medio ambiente".Participaron también del panel el administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Achim Steiner; la secretaria General de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), Rebeca Grynspan, y el ex presidente de CAF, Enrique García.El evento, que se extiende entre hoy y mañana, en el marco de la 77 Asamblea General de las Naciones Unidas, ofrece un espacio de reflexión y discusión sobre los principales desafíos y oportunidades en temas como el calentamiento global, la seguridad alimentaria, la salud, la educación y la desigualdad; además de los avances alcanzados hasta el momento en cuanto a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de cara a la Agenda 2030.La agenda del Presidente en Estados Unidos continuará con la reunión bilateral que mantendrá con el primer ministro de Portugal, António Costa, y la posterior inauguración de la muestra fotográfica "ESMA Memoria Argentina para el Mundo", en el marco de la propuesta argentina para que la UNESCO declare al ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio como Patrimonio Cultural de la Humanidad.