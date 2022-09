Bordet convocó a Prefectura y autoridades por el control en el Delta

Política La lluvia favoreció al control de algunos de incendios en el Delta del Paraná

Fue durante un encuentro que convocó este lunes en la Casa Gris con el intendente de Victoria, Domingo Maiocco, el gabinete provincial, la Policía de Entre Ríos, Defensa Civil, Ambiente y Prefectura Naval Argentina.Durante el encuentro que se llevó a cabo este lunes en el Salón de Gobernadores, Bordet transmitió su agradecimiento y su respaldo a los organismos que trabajan en territorio combatiendo los incendios. “Lo más importante es el trabajo conjunto”, subrayó.También alertó sobre los pronósticos para los meses próximos, en especial el varano, y valoró la articulación con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y los ministerios de Defensa y de Seguridad de la Nación que “pusieron todo a disposición de la provincia de Entre Ríos”, remarcó.“Además de los tres destacamentos policiales y la movilidad, estamos creando la policía ambiental, y también tenemos en marcha la contratación de aviones hidrantes además de los dos helicópteros de la Policía de Entre Ríos”, apuntó Bordet. También sostuvo que “estamos conviniendo con los bomberos voluntarios de la provincia”, y recordó que “hemos capacitado 150 bomberos voluntarios para incendios forestales”.Acompañaron al mandatario entrerriano, la vicegobernadora Laura Stratta, la ministra de Gobierno, Rosario Romero, el Secretario General de la Gobernación, Franco Ferrari, la secretaria de Ambiente, Daniela García, el Jefe de la Policía, Gustavo Maslein, el director de Región Centro de la PNA, Rogelio Gustavo Pellegrino; y el senador por Victoria, Gastón Bagnat, entre otros funcionarios y funcionarias.Al respecto, la ministra de Gobierno, Rosario Romero, detalló que "el gobernador, que presidió la reunión, hizo hincapié en la coordinación necesaria, y por eso agradeció a todos los que concurrieron, y en la prevención".En ese sentido, apuntó que se trabajó en "el cómo se hacen medidas entre los distintos Estados que eviten el inicio del fuego porque en el combate ya se está. Hay comandos de combate, y se está pensando en otros comandos de combates del fuego, pero lo más importante y sobre lo que estamos fijando la mirada en este momento, es en la prevención", remarcó.Por su parte, el intendente de Victoria, Domingo Maiocco, destacó la labor coordinada entre provincia y municipio. "Hay un diálogo permanente. Es fácil la coordinación entre nosotros. Me voy muy conforme de la reunión porque el informe técnico señala que hoy los focos están controlados y en vías de extinción", remarcó."De ahora en más lo que se tienen que hacer es que no se vuelva a prender fuego, y esto tienen que ver mucho con las acciones preventivas que debemos tener en forma permanente, y eso es lo que se ha estado evaluando. En ese camino tenemos que conducirnos porque a corto plazo no hay pronósticos de grandes lluvias, sino todo lo contrario porque estamos bajo los efectos de la tercer Niña consecutiva, y nos hace avizorar problemas", entendió.En sentido, insistió en "la importancia que la gente tome conciencia y el trabajo articulado en acciones preventivas"Por su parte, la secretaría de Ambiente de Entre Ríos, Daniela García, informó que están controlados los incendios en islas del Delta, frente a Rosario, y que se trabaja en dos focos frente a San Pedro que estarán controlados durante la jornada. "Montamos una guardia permanente para monitorear la situación"."Se lograron controlar cinco focos de incendio en islas del Delta, frente a Rosario, antes de la lluvia. Si bien no llovió mucho, ayudó a enfriar el territorio y este lunes no hay focos activos", explicó García antes de agregar que "frente a la localidad bonaerense de San Nicolás, hay dos focos activos sobre los que se está trabajando para combatirlos".Además, hay una guardia permanente en Puerto Alvear que se mantendrá por al menos 50 días, conformada por brigadistas de Santa Fe y Entre Ríos y Policía de Entre Ríos, con medios aéreos. Realizarán patrullajes diarios para monitorear la situación."Frente a San Pedro también está controlada la situación, allí se realiza un trabajo articulado con productores de la zona que pusieron a disposición maquinarias para realizar cortafuegos", indicó la secretaria de Ambiente de la provincia.Por otra parte, aclaró que "controlados no significa extinguidos. El término extinguido se usa cuando el equipo que está trabajando en el lugar considera que ese foco no puede volver a prenderse".Estuvieron también presentes el senador Gastón Bagnat, el director de Defensa Civil, Lautaro López; y el coordinador de Control y Fiscalización Ambiente, Mauro Rodríguez. Por la Policía de Entre Ríos, participaron el jefe de Policía, Gustavo Maslein; el jefe Departamental Victoria, Omar Regondi; el subdirector de Prevención Delitos Rurales, Gastón Silvetti.Por Prefectura Naval Argentina, también estuvieron presentes el prefecto de Zona Bajo Paraná, Mauricio Oscar Velásquez; el jefe de la Prefectura Paraná, Julio Ignacio Santana; el jefe prefectura Victoria, Adrian Marcelo Recabarren; y el oficial auxiliar Héctor Olivera, en representación del jefe de Operaciones Diamante, Andrés Alejandro Romero.