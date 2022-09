Macri dijo que el ataque a Cristina Kirchner fue de “un grupo de loquitos”

El exmandatario Mauricio Macri aseguró que el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue un evento "individual", llevado a cabo por "un grupo de loquitos" y, ante la posibilidad de generar un encuentro con la expresidenta, señaló que "el diálogo es fundamental".



"Está claro que es algo individual de un grupo de loquitos, que no está orquestado políticamente. Por lo que he leído queda evidente", expresó Macri en diálogo con LN+ respecto al intento de magnicidio que sufrió la vicepresidenta la noche del 1 de septiembre en las inmediaciones de su casa en Recoleta.



Y lo comparó con dos situaciones que atravesó durante su mandato: "Esto no es el atentado que tuvimos con María Eugenia (Vidal) en Mar del Plata apenas comenzaba mi gobierno, que nos pudieron haber matado. O en (Villa) Traful tiempo después", dijo sobre las pedradas que recibieron vehículos oficiales en el año 2016 durante actos de su Gobierno, tanto en la ciudad costera como en la Patagonia.



Respecto a la posibilidad de un encuentro con la Vicepresidenta, eludió una respuesta directa y marcó: "El diálogo es algo fundamental en la sociedad".



"Ojalá hubiese una sinceridad, un reconocimiento, un autocrítica", agregó sobre la titular del Senado y dos veces presidenta.



Ante la pregunta del periodista, dijo que "le contestaría un llamado telefónico a Cristina", aunque confesó que "todas las conversaciones que he tenido con ella han sido frustrantes".



Además, sobre el episodio en el que Fernando Sabag Montiel apuntó y gatilló un arma de fuego a centímetros del rostro de la Vicepresidenta , Macri aseguró que lo primero que sintió al enterarse fue "shock".



"Lo escuché y no lo podía creer", dijo, y añadió que "instantáneamente" tras repudiar el hecho apareció "el alivio" de que "no había pasado de un intento".



En ese punto, Macri marcó: "Yo creo que el atentado existió, sucedió", y subrayó la importancia de que "todos tomemos en serio lo que está pasando y que bajemos el nivel de agresión y de personalización".



En cuanto a las amenazas que denunció haber recibido en las últimas semanas, Macri contó que "estos días mi custodia se puso más firme" y dijo que que sufrió "bastante la pérdida de libertad en la jaula de oro (como presidente) los cuatro años en Olivos".



Por otra parte, el exmandatario se refirió a la situación económica del país y aseguró: "No quiero vivir más en un país que no tiene moneda, porque los gobernantes gastan en cualquier cosa. Robar también es nombrar gente en el Estado que no tiene tareas, es robarle los impuestos a la gente", y criticó a los "gobernantes que van cobrando impuestos a cada cosa que se mueve, para pagarle a un nuevo ñoqui que es pariente de ellos".



También apuntó contra la línea aérea de bandera, Aerolíneas Argentinas: "No tenemos por qué pagar un colectivo que vuela del Estado. No ponemos un dólar más. Si ellos no pueden vivir con lo que venden de tickets, desaparecerá. Si hay otras aerolíneas que lo hacen: Flybondi, Jetsmart, Latam. Se arreglan con lo que le paga el que viaja".



En esa línea, el periodista Luis Majul le señaló que estas privatizaciones "genera mucha gente en la calle, fuerzas de seguridad y, eventualmente, muertos. ¿Se lo bancan?", preguntó.



"El liderazgo tiene que bancárselo. Tiene que bancar lo que se venga", contestó el expresidente.



Respecto a quién será el candidato presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) para el 2023, Macri dijo que cree "en la competencia", y en ese sentido indicó que las elecciones PASO "es algo positivo, en esa competencia va a haber tensión, pero se va a hacer con respeto".



"El proceso de las primarias va a desarrollar un liderazgo que va a tener el respeto de los argentinos", agregó.



"Los tres dirigentes que se han propuesto en el PRO están muy bien plantados: Patricia (Bullrich), Horacio (Rodríguez Larreta), María Eugenia (Vidal). En el orden que quieras, para no marcar ningún tipo de diferencia. Estoy ayudando a los tres", declaró.



En ese sentido, destacó que los tres candidatos "están mucho mejor que hace un año", y señaló: "A Horacio lo veo mejor plantado frente a lo que quiere hacer, más claro y contundente. A Patricia la veo más sólida, tiene que ir ampliando su opinión a otros temas además del tema seguridad. María Eugenia está volviendo de esa salida traumática de la provincia (de Buenos Aires), entendiendo cómo negociar con el peronismo y ser más firmes".



Respecto a dirigentes de otros partidos políticos que se encuentran dentro de la coalición JxC, como Gerardo Morales y Lilita Carrió, el expresidente dijo que "cada uno sea responsable de explicarle a nuestros votantes las agresiones que lleva a cabo".



"No soy más presidente, no tengo que explicar lo que dicen los demás. Que cada uno se haga cargo", apuntó.