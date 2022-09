Murió Héctor Polino, el socialista que defendió los derechos de los consumidores

El dirigente socialista, responsable de la asociación Consumidores Libres y ex diputado Héctor Polino falleció a los 89 años, como producto de complicaciones de salud derivados de una infección por bacteria.



Polino fue diputado nacional entre el 10 de diciembre de 1993 y el 10 de diciembre de 2005 y se desempeñó como secretario de Acción Cooperativa de la Nación entre 1983 y 1989, durante el Gobierno de Raúl Alfonsín.



En ese sentido, el político y abogado fue tres veces diputado nacional por laCiudad de Buenos Aires (entre 1993 y 1997, 1997- 2001 y 2001-2005) y uno de los grandes referentes del Partido Socialista en las últimas décadas.



El deceso fue comunicado en las redes sociales por el director de Relaciones Institucionales del Partido Socialista de la Argentina, Esteban Paulón.



"Falleció Héctor Polino, uno de los grandes referentes del Partido Socialista en Argentina. Fue artífice de la unidad en el socialismo, honesto y comprometido. Secretario de Cooperativas del gobierno de Alfonsín, concejal de Buenos Aires y varias veces diputado nacional. Lo vamos a extrañar", escribió Paulón en su cuenta de Twitter.



En tanto, el ex gobernador de Santa Fe Antonio Bonfatti expresó su "enorme tristeza por la noticia del fallecimiento de Héctor Polino". .



"Mi reconocimiento a un dirigente digno, un luchador, quien nos honró representando los valores e ideales de nuestro Partido Socialista. Mis condolencias con sus familiares y amigos", manifestó el ex gobernador socialista.



El diputado provincial de Santa Fe por Igualdad y Participación Rubén Giustiniani, también exteriorizó sus condolencias en las redes sociales: "Mi despedida al compañero Héctor Polino. Tres veces Diputado Nacional. Socialista hasta la médula, honesto y consecuente luchador por la Justicia Social. Mi abrazo a Ana, su compañera, y a su familia. Mi recuerdo con mucho afecto".



Sobre su defensa por los derechos de los consumidores



En 1992 Polino creó la agrupación "Consumidores Libres", con la que cada 15 días hacía un relevamiento de la calidad y los precios de 38 productos de la canasta básica alimentaria en los principales supermercados de la Argentina y negocios barriales de la Ciudad de Buenos Aires.



A partir de ese momento, se convirtió en una fuente de consulta permanente en cuestiones de respeto a los derechos de los consumidores.



Se recibió como maestro mayor de obras y luego como abogado y procurador en la Universidad de Buenos Aires.



Además, recibió un doctorado honoris causa por la Universidad de Concepción del Uruguay.



Decidió entrar al mundo de la política a los 15 años, cuando se unió a la Juventud Socialista Argentina, la rama joven del Partido Socialista.



Años después, ya en representación del PS, consiguió su primer cargo público como concejal de la Ciudad de Buenos Aires para el período 1960-64.



Sin embargo, sólo pudo estar en el cargo dos años, debido a que, tras el golpe militar de 1962, fue cesado en su cargo tras ser disuelto el organismo gubernamental.



Si bien no fue radical, Polino se unió a las filas de Raúl Alfonsín durante el primer período de un mandato presidencial desde la recuperación de la democracia, en 1983.



En ese aspecto, asumió como el nuevo secretario de Acción Cooperativa de la Nación el 10 de diciembre de 1983 y permaneció en ese puesto hasta el 7 de julio de 1989.



Un año antes, había ingresado al Partido Socialista Democrático, donde forjaría un grupo de dirigentes y referentes del espacio que desarrollarían más tarde la reunificación del Partido Socialista en la Argentina. (Fuente: NA)