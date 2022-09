Alberto Fernández arribó a Nueva York para exponer su discurso ante la ONU

Foto 1/2 Foto 2/2

El presidente Alberto Fernández arribó esta mañana a Nueva York, donde el martes expondrá en el Debate General del 77º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), en el marco de una intensa agenda que incluirá reuniones bilaterales y un encuentro en Houston con empresarios del sector energético.



El lunes se reunirá con la directora gerenta del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva; participará del seminario "Muchas Voces, una región: América Latina y el Caribe trabajando en la agenda 2030 para el desarrollo sostenible", organizado por la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina; y mantendrá un encuentro bilateral con el primer ministro de Portugal, António Costa.



Además, encabezará la inauguración de la muestra fotográfica "ESMA Memoria Argentina para el Mundo", en el marco de la propuesta argentina para que la UNESCO declare al ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio como Patrimonio Cultural de la Humanidad.



El martes el Presidente tendrá una reunión bilateral con el primer ministro de Haití, Ariel Henry; brindará la conferencia "Desafíos globales: una perspectiva latinoamericana" en la Universidad The New School, y expondrá en la Cumbre Mundial de Seguridad Alimentaria junto a los presidentes del Gobierno de España, Pedro Sánchez; del Consejo Europeo, Charles Michel; y de Senegal y de la Unión Africana, Macky Sall; y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken.



Luego, intervendrá en el 77º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), que reunirá a más de 130 jefes de Estado y de gobierno de todo el mundo. Además, asistirá a la cena de trabajo ofrecida a Jefes de Estado por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el Consulado francés.



Finalmente, el miércoles por la mañana el Presidente y la comitiva se trasladarán a Houston, Texas, para reunirse con empresarios del sector energético para desarrollar una agenda focalizada en la promoción del comercio e inversiones en esa área.



El mandatario viajó acompañado pòr la primera dama, Fabiola Yáñez; los ministros de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero; y de Seguridad, Aníbal Fernández; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; y la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti. También forma parte de la comitiva oficial el ministro de Educación, Jaime Perczyk, quien ya se encontraba en Nueva York participando de la Cumbre sobre la Transformación de la Educación convocada por la ONU.