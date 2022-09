Bordet: “Hacemos obras en conjunto con todos los municipios, sin distinciones”

El programa

Los convenios

El gobernador Gustavo Bordet rubricó diferentes convenios para la ejecución de obras en cinco localidades de la provincia por un total de 365 millones de pesos. Se trata de trabajos de infraestructura urbana y perforación para aguas termales.“Ratificamos el compromiso que venimos desarrollando con todos los municipios de poder hacer obras en conjunto con aportes de las dos partes entre la provincia y los municipios. En algunos casos aportando el ciento por ciento, como la perforación para las termas que es algo muy requerido y que sin dudas le dará un impulso muy importante a Santa Ana. También en lo que tiene que ver con pavimento e infraestructura urbana, con obras que cada intendente define”, dijo el gobernador durante el acto desarrollado este viernes en el Salón de los Gobernadores de Casa de Gobierno.Destacó que estas acciones se realizan con todos los municipios sin distinciones partidarias. “Como pueden ver, aquí están representados intendentes de los tres partidos que hay en la provincia de Entre Ríos”, advirtió Bordet.También agradeció a los legisladores “por el acompañamiento que realizan para hacer las peticiones y solicitudes, y para la cual siempre estamos abiertos y atentos con el fin de ir mejorando en los municipios, lo que es clave, y manifestamos esta vocación de trabajar para que a nuestra gente en cada lugar de la provincia le vaya bien”, completó Bordet.Estuvieron presentes en el acto los ministros de Economía, Hugo Ballay; de Gobierno, Rosario Romero; y de Planeamiento, Marcelo Richard; los intendentes de Villa Domínguez, Juan Romero; de Santa Ana, Rogelio Zanandrea; de Villa Urquiza, Manuel Tennen; y de Ceibas, Sabrina Olano. Además participaron la secretaria de Gobierno de Chajarí, María Elisa Moix; el senador provincial Adrián Fuertes y los diputados provinciales Juan Cosso y Vanesa Castillo.Por su parte, el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard, explicó que la rúbrica de los convenios forma parte de un programa que implementó el gobernador Gustavo Bordet durante la presente gestión y que “consiste en la entrega de aportes a los municipios para el desarrollo de obras de infraestructura urbana que no forman parte de la infraestructura básica ejecutadas desde el gobierno provincial”.Puntualmente sobre los convenios firmados este viernes, Richard explicó que “permiten, a través de la colaboración también de los municipios, llevar adelante este programa que significan pavimentar calles, mejorar algunos aspectos urbanos y también perforar un pozo termal, como es el caso de Santa Ana”.“Son trabajos que venimos desarrollando en toda la provincia, y que en 2022 se llega a más de 23000 metros lineales de pavimentación a través de estos aportes que superan los 1.640 millones de pesos en los que la provincia otorga 70 por ciento y los municipios asumen el 30 por ciento de esos fondos. De esa manera, se van resolviendo los problemas que tiene la gente en la provincia”, concluyó Richard.Con el intendente de Santa Ana, Rogelio Zanandrea, se rubricó el convenio para contratar la mano de obra para la perforación de aguas termales en esa ciudad. Para ello el gobierno provincial se compromete a otorgar un aporte no reintegrable hasta el monto comprometido en este convenio, y el municipio ejecuta los trabajos de conformidad al proyecto elaborado por la municipalidad en un plazo que no supere los 120 días de esta suscripción. El presupuesto oficial en este caso asciende a 148.373.350 pesos, y las entregas se harán por tramos según ciertos requerimientos.En tanto, con el intendente de Villa Urquiza, Manuel Tennen, se firmó el convenio para el asfaltado de avenida Manuel Clemente de esa localidad del departamento Paraná. Para ello la provincia otorga un aporte no reintegrable y el municipio ejecuta la obra con las condiciones similares al anterior. El presupuesto oficial asciende a los 59.935.522,92 pesos y la entrega se hará por tramos según el cumplimiento de requerimientos.A su turno, el intendente de Chajarí, Antonio Borghesan, hizo lo propio para la obra de pavimentación de la calle Pancho Ramírez de esa localidad, y por el cual el gobierno provincial otorga un aporte no reintegrable y el municipio ejecuta los trabajos, también con las mismas condiciones. El presupuesto oficial de los materiales necesarios para la ejecución de la obra asciende 53.896.946,12 pesos.En el caso del municipio de Ceibas, su intendenta, Sabrina Olano, firmó el convenio para la primera etapa del mejoramiento de calles principales y calle Esteban Manuel Irungaray. Las condiciones son iguales que en los anteriores convenios y el presupuesto oficial es de 36.140.352,95 pesos.Por último, y bajo las mismas condiciones de los acuerdos anteriores, Bordet y el presidente municipal de Villa Domínguez, Juan Romero, firmaron el convenio para la ejecución de la obra cordón cuneta, badenes y enripiado en el desvío de tránsito pesado en esa localidad. El presupuesto oficial asciende a 66.955.215,49 pesos.