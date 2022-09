Diputados convirtió en ley la prórroga de la entrega voluntaria de armas

La Cámara de Diputados convirtió en ley anoche por amplia mayoría la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2023 del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.



La iniciativa fue aprobada por 189 votos mientras que 13 legisladores lo hicieron en contra y hubo una abstención.



El programa consiste en la entrega voluntaria y anónima de armas de fuego y municiones, brindando la amnistía penal por los delitos de tenencia y portación ilegítima de armas de fuego a los ciudadanos que desean descartar el material controlado, y a cambio de un incentivo económico.



La entrega voluntaria se efectúa en Puestos de Recepción Fijos establecidos a nivel federal y en operativos de Puestos Móviles previamente comunicados a la ciudadanía.



Las armas de fuego y municiones entregadas se registran en la Base de Datos Informatizados del Sistema de Gestión Integral de Materiales Controlados (BNID-SIGIMAC), posterior a su verificación técnica y la emisión de un Acta comprobante, y son inmediatamente inutilizadas, para luego ser procesadas para su destrucción final.



Al fundamentar el proyecto, el presidente de la comisión de Seguridad interior, Ramiro Gutiérrez, señaló que en los 17 años que está en vigencia el programa la ciudadania ya "ha entregado 208.483 armas" y aseguró que "estoy convencido que menos armas son menos violencias y son menos victímas".



Dijo que en estos años "se entregaron más de 2 millones de municiones que representan a 9 toneladas que se han retirado del acceso público" con lo cual "se trabaja la prevención".



Por su parte, el diputado radical Juan Martín señaló que “todos compartimos la vocación de tener una herramienta para mejorar la convivencia y reducir la violencia”. Y señaló que “este programa debería ser de carácter permanente, no estar sujeto sistemáticamente a la necesidad de ser renovado; tanto que en este momento el programa no está vigente sino que está vencido".



"Al mismo tiempo debería tener un sustento económico importante, porque al día de hoy, con la inflación que tenemos, está totalmente desfasado. El incentivo económico es insuficiente”, agregó.



En tanto, el diputado del Frente de Todos, Daniel Arroyo, señaló que "hoy la violencia pasa de 0 a 10 instantáneamente, dos personas se cruzan, rozan y a los dos minutos están a los golpes o a los tiros. Eso es por varias razones: malestar, dificultad y porque se accede muy fácil a las armas en Argentina”.



En tanto, la diputada de la Coalición Cívica, Mónica Frade, señaló que "nadie puede estar en desacuerdo con el Programa. Desde la Coalición Cívica propiciamos la paz social, creemos en la no violencia, y esto significa que estamos en contra del uso de armas”.