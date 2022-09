El referente paranaense del espacio Compromiso, enrolado en Juntos por el Cambio, Ricardo Gutiérrez, se reunió con el intendente de Villa Urquiza, Manuel Tennen, con quien charlaron sobre la actualidad de ambas ciudades y de la provincia.



“Visité la localidad de Villa Urquiza donde me reuní con el intendente Manuel Tennen, con quien nos une una amistad de muchos años de militancia política. Estuve conociendo su gestión frente a esa comuna, Manuel explicó detalles de la herencia recibida y de las distintas acciones llevadas a cabo y a ejecutar en lo que resta de su gestión en favor de un mayor crecimiento de esa localidad netamente turística”, contó Gutiérrez.

La oportunidad "fue propicia para intercambiar ideas en cuanto a la cobertura de las necesidades que requieren municipios de esta envergadura”, agregó.



Por otra parte, Gutiérrez sostuvo que “los argentinos cambiaron sus hábitos de vacacionar porque ya no son más 15 o 30 días, se está optando cada vez más por el mini turismo, fines de semanas largos o feriados puentes. Esto hace de Paraná y la zona una región muy competitiva para que haya un trabajo conjunto en un mismo producto zonal. Se necesita de sinergia entre nuestra ciudad y las localidades vecinas para potenciar sus fortalezas”, consideró el referente paranaense del espacio Compromiso.



En otro orden, dialogaron sobre “el trabajo que venimos realizando en Paraná, recorriendo todos los barrios y conectándonos con cada sector de la cuidad. Es en ese marco, nuestra finalidad es la de estar preparados para presentar al electorado, un proyecto a futuro que beneficie a los distintos sectores de la capital entrerriana y apuntar a un desarrollo integral que la ciudad y que los ciudadanos paranaenses verdaderamente nos merecemos", enfatizó.



"Detallé al intendente Tennen, las distintas propuestas que venimos trabajando desde la conformación de nuestro grupo denominado Compromiso, que integran referentes de distintos partidos políticos, Radicalismo, Peronismo y ciudadanos independientes que quieren aportar a la transformación que merece la ciudad de Paraná y la provincia. Por esa razón, estamos trabajando firmemente, no sólo apuntando a generar un espacio que dispute las elecciones PASO dentro de lo que es la estructura de Juntos por el Cambio, sino queremos consolidar una propuesta fuerte, contundente para que sea una alternativa válida para ganar en el 2023. Nuestro compromiso es trabajar junto a diferentes sectores de nuestro frente, desde allí y a partir de un resultado electoral favorable, estemos en condiciones de proponer una plataforma de gobierno que incluya al conjunto de los paranaenses", avizoró Gutiérrez.

En el orden provincial nuestro sector Compromiso, trabaja junto a Rogelio Frigerio “para terminar con 20 años de gobiernos del mismo color político y darle a la provincia, los cambios que se necesitan”, concluyó Gutiérrez.