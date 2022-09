Urribarri y Devoto presentaron un libro sobre Néstor Kirchner en Paraná

Se presentó, este jueves, el libro “Néstor Kirchner, el hombre que cambió todo” en la Escuela Hogar en Paraná. Participaron el autor, Jorge “Topo” Devoto, y el ex gobernador Sergio Urribarri, quien escribió uno de los capítulos de la obra.Sergio Urribarri, dijo aque “esta presentación es un momento muy especial, porque el país, el peronismo y la política viven un momento muy especial”.El libro es un compilado de historias personales, anécdotas políticas, estrategias compartidas y recuerdos de Néstor Kirchner narrados por diferentes personalidades.“Recorrimos muchos lugares y hoy estamos en Paraná presentando este libro con Jorge. El `Topo´ me llamó en junio de 2020 para que sea parte de esta obra, junto a personalidades que queremos mucho y que Néstor quería mucho”.Sobre el ex presidente, Urribarri recordó que “Néstor, cambió en la Argentina, una matriz de los sectores más postergados y sector muy privilegiados. Igualó, equilibró el país y dio oportunidades. Transformó la Argentina y nos cambió la política. Néstor, es la respuesta a esa pregunta: ¿Quién soy?”.Sobre el intento de Magnicidio de la actual vicepresidenta, comentó que “estuve con Cristina días antes del atentado, pero está bien, es un milagro que haya salido ilesa. Lo que está herida, es la paz social, la democracia y por eso debemos bregar que este tipo de encuentro que fortalezcan la política”.Por su parte, Jorge Devoto, indicó que “es una alegría acompañarlo al Pato en las presentaciones de toda la provincia. Estamos contentos por el hecho de juntarnos después de la pandemia. Es una caricia al corazón y más después de lo que le pasó a Cristina, que es un llamado de atención”.Además de Urribarri, escribieron Alberto Fernández, el Papa Francisco, Estela de Carlotto, Hebe de Bonafini, Evo Morales, Rafael Correa, Oscar Parrilli, Eduardo “Wado” De Pedro, Víctor Hugo Morales, Jorge Taiana, Taty Almeida, Andrés “Cuervo” Larroque, Alejandro Dolina y Teresa Parodi, entre otros.