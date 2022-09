Fernández: "Podemos convertir a la Argentina en un enorme proveedor de energía"

"Vamos a seguir adelante con todos los incentivos, dando la normativa necesaria que la actividad está reclamando, y vamos a exigirles inversión, producción y trabajo a quienes se beneficien con eso", dijo Fernández al encabezar esta tarde el lanzamiento del Plan Gas IV y la convocatoria del Plan Gas V en Casa de Gobierno.En ese sentido, Fernández señaló que "el mundo sabe que somos la segunda reserva de gas no convencional del mundo, que tenemos gas para autoabastecernos y exportar" a todo el mundo, e hizo hincapié en que "no debemos perder esa oportunidad".Asimismo, remarcó que luego de ser un país agro-ganadero, se puede "convertir a la Argentina en un enorme proveedor de energía" a nivel mundial, lo que requiere un "nuevo diseño de desarrollo" que vea la manera de "aprovechar al máximo el gas" que tiene el país y que el mundo y los argentinos necesitan, según definió."Tenemos la oportunidad de que en una primera etapa logremos que el gas que está en Vaca Muerta se distribuya en todo el país y alcanzar casi el autoabastecimiento; y después ofrecer gas al mundo", afirmó Fernández, quien estuvo acompañado por el ministro de Economía, Sergio Massa, gobernadores y funcionarios.Además, remarcó que "no es el proyecto de un Gobierno, sino que debería serlo de un país".El Gobierno anunció el lanzamiento del Plan Gas IV que contempla la prórroga de los llamados realizados a partir de 2020, y la convocatoria al Plan Gas V, necesarios para abastecer la red de gasoductos en construcción; y el envío al Congreso de un proyecto de Ley que creará un nuevo marco regulatorio de largo plazo para el sector.